Investigan a bomberos de Cabo San Lucas por presunto abuso sexual

LA PAZ, BCS., marzo 11 (EL UNIVERSAL).- Denuncias de acoso y

contra menores de edad, en el marco del

, alcanzaron al, en su división de academia juvenil, que confirmó que existen doscontra un elemento y, como medida precautoria, uno más fue ya cesado de la institución.Durante latestimonios de mujeres y jóvenes que dijeron ser víctimas deen la corporación y exhibieron cuando menos aLos testimonios también se hicieron en, por víctimas directas y otras personas cercanas a los casos. Los señalamientos fueron sobre presuntos actos de, hostigamiento yatribuidas a elementos de la corporación.De acuerdo con las narraciones, algunos casos involucrarían incluso ao elementos con mayor rango que practicaban en lasde bomberos donde colaborabanen formación.Ante ello, el comandante el, en conferencia de prensa, confirmó que existenabiertas desde 2024 por un presunto caso decontra un ex integrante de la corporación que encabezabaSegún explicó, elfueuna vez que se presentaron las denuncias ante ladel estado (PGJE), y se ha mantenido en comunicación con las familias involucradas y con las autoridades para colaborar con las indagatorias.Añadió que al ventilarse una través de, se tomó la decisión deen tanto avanzan las, y pidió no se criminalice a toda una corporación por estos casos que se han dado a conocer. Asimismo, convocó a las jóvenes y padres de familia que si hubieraque las"En Bomberos de Cabo San Lucassexuales, no somos violadores, entendamos eso. Hay una persona a la que se le ha acusado porde delitos sexuales y eso está. Sin embargo, estamos comprometidos a seguir trabajando y respetar a la sociedad. Nos duele en el alma esta situación y pido perdón a nombre de la comandancia, como ser humano, a los padres de familia, en especial a los que se han sentido ofendidos y a los jóvenes", expresó el comandante.Como medida preventiva, informó que se tomó la determinación de que losseanmientras se desarrollan lasEl programa había operado porde manera interrumpida en la formación de, y con lase busca –dijo– proteger a los menores que participan en estas actividades y apoyar en las, que competen a la Procuraduría estatal.