Investigan a bomberos de Cabo San Lucas por presunto abuso sexual
Autoridades mantienen comunicación con familias y llaman a presentar denuncias formales.
A
LA PAZ, BCS., marzo 11 (EL UNIVERSAL).- Denuncias de acoso yabuso sexual contra menores de edad, en el marco del Día Internacional de la Mujer
, alcanzaron al Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas, en su división de academia juvenil, que confirmó que existen dos investigaciones penales contra un elemento y, como medida precautoria, uno más fue ya cesado de la institución.
Durante la manifestación del domingo, feministas visibilizaron testimonios de mujeres y jóvenes que dijeron ser víctimas de acoso sexual en la corporación y exhibieron cuando menos a cinco integrantes.
Los testimonios también se hicieron en tendederos virtuales, por víctimas directas y otras personas cercanas a los casos. Los señalamientos fueron sobre presuntos actos de acoso sexual, hostigamiento y conductas de índole sexual atribuidas a elementos de la corporación.
De acuerdo con las narraciones, algunos casos involucrarían incluso a instructores o elementos con mayor rango que practicaban en las academias juveniles de bomberos donde colaboraban adolescentes y jóvenes en formación.
Ante ello, el comandante el Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas, Juan Carbajal Figueroa, en conferencia de prensa, confirmó que existen dos carpetas de investigación abiertas desde 2024 por un presunto caso de abuso sexual contra un ex integrante de la corporación que encabezaba grupos juveniles.
Según explicó, el elemento señalado fue separado de la institución una vez que se presentaron las denuncias ante la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE), y se ha mantenido en comunicación con las familias involucradas y con las autoridades para colaborar con las indagatorias.
Añadió que al ventilarse un segundo caso a través de capturas de pantalla, se tomó la decisión de cesar a otro elemento en tanto avanzan las investigaciones, y pidió no se criminalice a toda una corporación por estos casos que se han dado a conocer. Asimismo, convocó a las jóvenes y padres de familia que si hubiera más denuncias que las presenten formalmente.
"En Bomberos de Cabo San Lucas no somos abusadores sexuales, no somos violadores, entendamos eso. Hay una persona a la que se le ha acusado por dos víctimas de delitos sexuales y eso está en investigación. Sin embargo, estamos comprometidos a seguir trabajando y respetar a la sociedad. Nos duele en el alma esta situación y pido perdón a nombre de la comandancia, como ser humano, a los padres de familia, en especial a los que se han sentido ofendidos y a los jóvenes", expresó el comandante.
Como medida preventiva, informó que se tomó la determinación de que los grupos juveniles sean suspendidos temporalmente mientras se desarrollan las investigaciones.
El programa había operado por 28 años de manera interrumpida en la formación de adolescentes y jóvenes, y con la suspensión se busca –dijo– proteger a los menores que participan en estas actividades y apoyar en las investigaciones, que competen a la Procuraduría estatal.
