Amenazas de Trump son creíbles, dice Mifel

Ante la victoria contundente de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos y que marcan su regreso a la Casablanca, se debe considerar que su discurso de imponer diversos aranceles en comercio exterior son amenazas creíbles, advirtió Grupo Financiero Mifel.

En análisis "Bienvenidos a Trump 2.0", la firma recordó que entre sus promesas de campaña están, por un lado, aranceles generalizados de 20% y en específico de 60% a 100% a productos chinos, así como incrementales a productos mexicanos, autos en particular, condicionado a acciones en el frente migratorio y de trasiego de drogas.

"Son amenazas creíbles, pues Trump no solo tiene las mayorías legislativas, también conoce mejor la gestión de gobierno y puede emplear órdenes ejecutivas desde el primer día de su mandato por medio de operadores como Robert Lighthizer, que comparte por completo la visión del próximo presidente", destacó Mifel.

En su análisis, la firma financiera explicó que muchos especialistas han indicado que el resultado de dicha política arancelaria podría ser inflacionario, al encarecer el costo de las importaciones en Estados Unidos.

"Hay que tener en mente, sin embargo, que ello supone que Estados Unidos es un país 'pequeño' (que no es capaz de afectar sus términos de intercambio). En el caso del comercio con México, en muchos productos esa premisa no aplica: ¿qué pasa entonces? Pues que el precio de las exportaciones mexicanas se 'abarataría' para compensar por medio de una depreciación del tipo de cambio", dijo.

Trump, con mandato sólido e incuestionable: Mifel

Ante los resultados arrojados por las elecciones en Estados Unidos, Mifel resaltó que todo indica que Trump gana el voto popular y su porcentaje de votos aumenta en comparación con la elección anterior en 48 de los 50 estados de la Unión Americana.

"En resumen, Donald Trump comenzará su segundo término como presidente de Estados Unidos con un mandato sólido e incuestionable", comentó.

Mifel resaltó que, como parte de su plan de gobierno, además de los planes en materia de comercio exterior, destacan la renovación de los recortes impositivos de su primer periodo y una posible extensión a menores impuestos corporativos, con una ambiciosa agenda desreguladora.

De igual forma, añadió, se contempla una política migratoria muy agresiva, que incluye no solo una postura más firme en la frontera, sino esfuerzos de deportación que, aunque poco factibles en los montos discutidos durante la campaña, son un riesgo latente.