Milei y Kast impulsan extradición de exguerrillero y fortalecen vínculos

BUENOS AIRES (AP) — Los presidentes ultraderechistas de Argentina, Javier Milei, y de Chile, José Antonio Kast, se comprometieron el lunes a profundizar una agenda bilateral que refleje sus visiones compartidas en materia de integración económica, sobre todo en minería, lucha contra el crimen organizado y la inmigración ilegal.

"Fue una reunión muy productiva...Unidos mostramos que tenemos una fuerza incomparable", expresó Kast en una rueda de prensa tras ser recibido por Milei en la Casa Rosada de Buenos Aires, en la que fue su primera visita de Estado desde que asumió el pasado 11 de marzo.

La llegada de Kast al poder marcó el giro más pronunciado hacia la derecha en Chile desde el regreso de la democracia en 1990 y confirma una tendencia regional que tiene al anarcocapitalista Milei como uno de sus precursores.

Minería, fronteras y crimen organizado

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Kast consideró que Argentina y Chile atraviesan "un momento histórico para lograr una mayor integración por temas de turismo, comercio, inversión y minería".

En este último punto, Kast se mostró especialmente interesado en el potencial minero del vecino país en momentos en que Milei impulsa un cambio de paradigma para limitar las protecciones ambientales y atraer inversiones al sector.

"Argentina está tomando un ritmo importante y nosotros podemos colaborar en temas de conocimiento, logísticos...nos interesa mucho la integración de todo tipo de producción minera que pueda tener Argentina", detalló el mandatario de Chile, una potencia minera a nivel global.

Milei y Kast también se comprometieron a mejorar la infraestructura de los múltiples pasos fronterizos entre ambas naciones sobre la cordillera de los Andes para terminar con horas de demora en la circulación de turistas y transportistas.

Ambos gobiernos van a estrechar la cooperación en materia de seguridad para combatir la inmigración irregular, el narcotráfico y el crimen organizado. "Son un enemigo que no respeta leyes y tiene muchos recursos...tenemos que buscar una alianza entre distintos países", evaluó Kast. "En Argentina se han dado muestras claras del combate al crimen organizado. No tiene solución real si no hacemos lo mismo en Chile, en Bolivia y en otros países".

Caso Apablaza

Kast destacó que "contamos con toda la colaboración del gobierno argentino", para capturar y extraditar al exguerrillero Galvarino Apablaza, a quien la justicia chilena busca desde hace décadas por el asesinato del senador Jaime Guzmán en 1991.

Apablaza, señalado como autor intelectual del crimen, se fugó a la Argentina y en 2010 recibió el estatus de refugiado político. Una corte argentina de apelaciones revocó este beneficio en febrero y desde entonces se desconoce el paradero de quien fuera líder Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR).

El gobierno de Milei ofrece una recompensa equivalente a 14,000 dólares por su paradero.

Kast, quien tenía un estrecho vínculo con el senador asesinado, manifestó que "en Chile hay justicia y va a tener un juicio justo y una condena que corresponda".