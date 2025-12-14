logo pulso
Millones, sin luz en Ucrania tras los ataques rusos

Mientras, ataque ucraniano con drones deja dos muertos en Rusia

Por AP

Diciembre 14, 2025 03:00 a.m.
A
Millones, sin luz en Ucrania tras los ataques rusos

Moscú, Rusia.- Un ataque ucraniano con drones mató a dos personas en el suroeste de Rusia durante la noche, al tiempo que algunas zonas de Ucrania se quedaron sin electricidad tras ataques nocturnos rusos contra la infraestructura energética, informó las autoridades el sábado, en un momento en que las conversaciones de paz lideradas por Estados Unidos estaban por reiniciarse el domingo.

Asesores de política exterior de Estados Unidos, Ucrania y Alemania, entre otros, se reunirán en Berlín, informó la agencia de noticias alemana dpa. Alemania recibirá al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, el lunes, como parte de los esfuerzos de los mandatarios europeos para encauzar las negociaciones.

Durante meses, Estados Unidos ha intentado conciliar las exigencias de cada lado y el presidente Donald Trump presiona para un rápido final de la guerra de Rusia y se muestra cada vez más exasperado por la demora.

La búsqueda de posibles compromisos se ha topado con grandes obstáculos, incluido el control de la región del Donbás en el este de Ucrania, mayormente ocupada por Rusia, pero partes de la cual permanecen bajo control ucraniano.

El ataque con drones en la región rusa de Sarátov dañó un edificio residencial.

En Ucrania, Rusia lanzó ataques nocturnos con drones y misiles contra cinco regiones, apuntando a su infraestructura energética y portuaria. El ministro del Interior de Ucrania, Ihor Klymenko, dijo que más de un millón de personas se quedaron sin electricidad.

"Moscú lanzó más de 450 drones y 30 misiles sobre territorio ucraniano durante la noche", resaltó Zelenski.

