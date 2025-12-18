Morena analiza disminución de pluris y elección de consejeros del INE

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 18 (EL UNIVERSAL).- Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, adelantó que, en la iniciativa de reforma en materia electoral, hay "cinco grandes temas a destacar", incluida la disminución de representación proporcional en el Congreso de la Unión y la elección del Consejo General del INE.

Entrevistado en San Lázaro, señaló que se busca disminuir la representación proporcional, conocida como plurinominal. Asimismo, subrayó que se analiza cómo se definirá la integración del Consejo General del INE: ya sea por elección directa o por insaculación obligatoria.

Mencionó que se evalúa también si la constitución de un nuevo partido se puede realizar cada seis años, como actualmente se hace, o si debe ser cada tres años.

"Se requiere de mucho trabajo con ellos en los dos temas: disminución de plurinominales, disminución de recursos económicos para actividades electorales y, lo más difícil, la disminución de prerrogativas a partidos políticos", subrayó Monreal Ávila.

Referente a consultas populares, Ricardo Monreal indicó que abordan si se debería prohibir su realización en fechas de jornadas electorales, como en el caso de la revocación de mandato, iniciativa del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Sobre aumentar la participación ciudadana en los comicios, resaltó que la reforma podría actualizar la obligación ciudadana de votar. Sin embargo, aclaró que en este punto no se requeriría una modificación constitucional, sino acatar leyes ordinarias.

"Todo esto está en un documento que elaboré, que estamos en etapa de revisar con la Comisión Electoral de la Cámara de Diputados", aseguró.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados afirmó que con las reformas al 70% de la Constitución, que se han realizado desde el año 2018 a la fecha, Morena y sus aliados están por concluir su propuesta de nación.

El legislador descartó que pretendan modificar los 126 artículos de la Carta Magna, pues sostuvo que los objetivos que se plantearon desde la victoria de Andrés Manuel López Obrador, como presidente, ya se lograron.

"Estimo que en los siete años que tiene gobernando la Cuarta Transformación debe de haber modificado más de 100 artículos de la constitución; a ellos se suman leyes creadas de manera nueva o de manera inédita que deben ser 50 o 60 nuevas leyes; y modificaciones a leyes existentes deben de ser unas 200 modificaciones, cuando menos", puntualizó.

Este lunes, EL UNIVERSAL dio a conocer que desde la llegada a la presidencia de López Obrador, y la instauración de la llamada Cuarta Transformación en el país, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha sufrido reformas a 69.6% de su articulado, es decir, más de dos terceras partes de la totalidad de la Carta Magna.

Dichas modificaciones se hicieron realidad a través de 63 reformas constitucionales a un total de 106 artículos y dos transitorios de la Constitución, las cuales han sido aprobadas por mayoría de votos de los grupos parlamentarios de Morena y sus aliados del Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) durante la 64, 65 y 66 Legislatura.

Al respecto, Monreal Ávila detalló que para 2026 se tiene como prioridad modificar dos nuevos artículos constitucionales.

"Se plantean sólo dos modificaciones constitucionales, una al 123 en el caso de las 40 horas, y otra al 41 relativo al proceso electoral, entonces son sólo dos modificaciones que se proponen para 2026", agregó.

El líder guinda explicó que los cerca de 30 artículos que faltan por reformar, son de temas difíciles de modificar.

"Hay una parte que nosotros le llamamos una parte dogmática, que contiene toda la parte de definición conceptual y garantías individuales, esos no son fácil de modificar", expresó.

Por lo anterior, reiteró que para Morena el trabajo que les enmendó el expresidente y que continúa con Claudia Sheinbaum Pardo, para tener prácticamente una nueva constitución, está hecho.

"Morena tiene un alto nivel de avance de su proyecto y su propuesta de nación en materia de reforma constitucional. Yo creo que morena está concluyendo este proceso de revisión constitucional", concluyó.