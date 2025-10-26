Moscú prueba misil nuclear 'invencible'

MOSCU, Rusia, octubre 26 (ANSA/EL UNIVERSAL).- Moscú afirma haber probado con éxito el nuevo misil balístico intercontinental nuclear 9M730 Burevestnik.

"Cubrió una distancia de 14.000 kilómetros en 15 horas", anunció el jefe del Estado Mayor ruso, Valery Gerasimov, precisando que la prueba tuvo lugar el 21 de octubre.

Para el presidente Vladimir Putin, el misil "no tiene parangón en el mundo", informaron las agencias de noticias rusas.

"El misil completó un vuelo de varias horas, cubriendo una distancia de 14.000 kilómetros. Y ese no es el límite", declaró Gerasimov.

La prueba se realizó el 21 de octubre, añadió.

"Las características técnicas del Burevestnik permiten su uso contra objetivos altamente protegidos a cualquier distancia con precisión garantizada, y con gran capacidad para evadir los sistemas antimisiles y de defensa aérea", detalló.

Las Fuerzas Armadas rusas realizaron un ejercicio nuclear estratégico a principios de esta semana. Según información oficial, informa TASS, se lanzó un misil balístico intercontinental Yars desde el cosmódromo de Plesetsk, en el polígono de pruebas de misiles Kura, en Kamchatka; el submarino nuclear estratégico Briansk lanzó un misil balístico Sineva desde el mar de Barents; y un avión Tupolev Tu-95MS realizó lanzamientos de misiles de crucero.

Según informes oficiales, Rusia ha desarrollado el Burevestnik como arma de nueva generación. Se trata de un misil de propulsión nuclear con un alcance operativo ilimitado.

En tanto, tres personas murieron y 29 resultaron heridas, entre ellas seis niños, el menor de 4 años, tras el ataque ruso en el distrito de Desna de Kiev.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitsko, anunció la noticia por Telegram, explicando que siete heridos, entre ellos dos niños, fueron hospitalizados.

Según el alcalde, los restos de varios drones cayeron en la segunda planta de un edificio. Varios apartamentos se incendiaron, y el fuego se extendió a las plantas superiores.

Las fuerzas rusas rodearon Kupyansk, en la región de Járkov, y las tropas de asalto están tomando el control de los cruces militares ucranianos sobre el río Oskol, anunció el jefe del Estado Mayor, Valery Gerasimov.

El presidente Vladimir Putin, de visita en un centro de mando militar para la "operación especial en Ucrania", ordenó "medidas para garantizar la rendición de las tropas ucranianas y minimizar la pérdida de vidas humanas", informó TASS.

Según informes, hasta 5.000 soldados ucranianos están rodeados por rusos en la zona de Kupyansk, en Járkov, y más de 5.500 en la zona de Pokrovsk, en Donetsk, según informó el Kremlin, citando a Tass.

El presidente ruso, Vladímir Putin, fue informado de que hasta 5.000 soldados ucranianos fueron rodeados en la zona de Kupyansk y más de 5.500 en la zona de Krasnoarmeisk (Pokrovsk), según declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

"Se presentó un informe aparte sobre la situación en las zonas de Kupyansk y Krasnoarmeisk. Se informó que hasta 5.000 soldados ucranianos están rodeados en la zona de Kupyansk y más de 5.500 militares en la zona de Krasnoarmeisk", declaró Peskov, según TASS.

"Cada ataque de Rusia es un intento de causar el mayor daño posible a la vida cotidiana", escribió el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, en su canal de Telegram después de los ataques rusos de la noche.

"Esta semana, se trata de ataques contra edificios residenciales, nuestra población, niños e infraestructura civil. Estos son los principales objetivos de Rusia", dijo.

En tan solo una semana, agregó, Rusia usó cerca de 1200 drones de ataque, más de 1360 bombas aéreas guiadas y más de 50 misiles de diversos tipos contra Ucrania.

"La presión sobre Rusia dio resultados significativos: el 19§ paquete de sanciones de la UE y las nuevas sanciones estadounidenses contra el petróleo ruso. Agradecemos a nuestros socios estas medidas, pero es importante no detenernos", subrayó.

"Contamos con la sincronización de estas sanciones entre las jurisdicciones del G7 y otros socios. Y, por supuesto, son necesarias más restricciones arancelarias y sanciones contra Rusia y todos aquellos que la ayudan a mantenerse a flote", concluyó.