Muere Dick Cheney, influyente vicepresidente de EEUU

WASHINGTON (AP) — Dick Cheney, el conservador enérgico que se convirtió en uno de los vicepresidentes más poderosos y divisivos en la historia de Estados Unidos y en uno de los principales defensores de la invasión a Irak, ha muerto a los 84 años.

Cheney, vicepresidente de George W. Bush, murió el lunes debido a complicaciones de neumonía y enfermedades cardíacas y vasculares, informó su familia el martes en un comunicado.

En las manos de Cheney, la vicepresidencia se convirtió en un nexo de influencia y manipulación, dejando de ser la oficina tímida cuyos ocupantes atendían las ambiciones de su jefe, asistían a interminables banquetes y a menudo esperaban entre bastidores su propia oportunidad de alcanzar el premio.

Cuando se refugió en ubicaciones seguras no reveladas después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, eso no fue tanto un inconveniente para Cheney, sino más bien una metáfora de una vida de poder que ejerció desde las sombras.

Era el hombre pequeño operando grandes palancas como si fuera Oz. Maquiavelo con una sonrisa sardónica. "El Darth Vader de la administración", como Bush describió la percepción pública.

Nadie parecía más divertido con esa percepción que el propio Cheney. "¿Soy el genio malvado en la esquina que nadie ve salir de su agujero?", preguntó. "Es una buena manera de operar, en realidad".

La fuerza estaba con él.

Cheney lideró las fuerzas armadas como jefe de defensa durante la Guerra del Golfo Pérsico con el presidente George H.W. Bush antes de regresar a la vida pública como vicepresidente del hijo de Bush, George W. Bush.

Cheney fue, a efectos prácticos, el director de operaciones de la presidencia del joven Bush. Tuvo un papel, a menudo dominante, en la implementación de decisiones más importantes para el presidente y algunas de interés supremo para él mismo, todo mientras estaba enfermo del corazón. Después de su mandato, se sometió a un trasplante de corazón. Cheney defendió consistentemente las herramientas extraordinarias de espionaje, detención e inquisición empleadas en respuesta a los ataques del 2001.

"La historia lo recordará como uno de los mejores servidores públicos de su generación, un patriota que aportó integridad, alta inteligencia y seriedad de propósito a cada posición que ocupó", declaró Bush el martes.

Años después de dejar el cargo, se convirtió en un objetivo del presidente Donald Trump, especialmente después de que su hija, Liz Cheney, se alzara como la principal crítica y examinadora republicana de los desesperados intentos de Trump por mantenerse en el poder después de su derrota electoral y sus acciones en el motín del 6 de enero de 2021 en el Capitolio.

"En los 246 años de historia de nuestra nación, nunca ha habido un individuo que representara una mayor amenaza para nuestra república que Donald Trump", afirmó Cheney en anuncio televisivo para su hija. Trump "intentó robar la última elección usando mentiras y violencia para mantenerse en el poder después de que los votantes lo rechazaran. Es un cobarde", añadió.

En un giro que los demócratas de su época nunca podrían haber imaginado, Dick Cheney dijo el año pasado que votaría por su candidata, Kamala Harris, en las elecciones presidenciales contra Trump.

A pesar de todo su conservadurismo, Cheney apoyó de manera privada y pública a su hija Mary Cheney después de que ella se declarara gay, años antes de que el matrimonio homosexual fuera ampliamente apoyado y luego legalizado. "La libertad significa libertad para todos", dijo.

Sobreviviente de cinco ataques cardíacos, Cheney pensó durante mucho tiempo que vivía con tiempo prestado y declaró en 2013 que ahora se despertaba cada mañana "con una sonrisa en mi rostro, agradecido por el regalo de otro día", una imagen extraña para una figura que siempre parecía estar en las barricadas.

Durante su tiempo en el cargo, la vicepresidencia dejó de ser un puesto ceremonial. En cambio, Cheney la convirtió en una red de canales secundarios desde los cuales influir en la política sobre Irak, terrorismo, poderes presidenciales, energía y otros pilares de una agenda conservadora.

Con una media sonrisa aparentemente permanente —los detractores la llamaban una mueca—, Cheney bromeaba sobre su desmesurada reputación como manipulador sigiloso.

Entre aquellos que trabajaron con él y a veces se enfrentaron a él, el asesor de la Casa Blanca de Bush, Dan Bartlett, dijo en una serie de historia oral del Centro Miller que siempre sabías dónde estabas con Cheney.

"En Washington y en política, te encuentras con muchas personas que te apuñalarán por la espalda", comentó. "Dick Cheney estaba perfectamente cómodo apuñalándote en el pecho". Le gustaba eso de él.

La guerra de Irak

Se demostró que Cheney, defensor acérrimo de la invasión de Irak que se fue aislando cada vez más a medida que otros halcones abandonaban el gobierno, se equivocó en todos y cada uno de los aspectos de la guerra de Irak, aunque nunca perdió la convicción de que esencialmente tenía razón.

Alegó vínculos entre los ataques de 2001 contra Estados Unidos y el Irak previo a la guerra que no existían. Dijo que las tropas estadounidenses serían recibidas como liberadoras, pero no fue así.

Declaró que la insurgencia iraquí estaba en sus últimas etapas en mayo de 2005, cuando 1.661 soldados estadounidenses habían muerto, ni siquiera la mitad del total al final de la guerra.

Para sus admiradores, mantuvo la fe en un tiempo inestable, resuelto incluso cuando la nación se volvió contra la guerra y los líderes que la libraban.

Pero bien entrado el segundo mandato de Bush, la influencia de Cheney disminuyó, cercada por los tribunales o las realidades políticas cambiantes.

Los tribunales fallaron en contra de los intentos que él defendió para ampliar la autoridad presidencial y otorgar un trato especialmente severo a los sospechosos de terrorismo. Sus posiciones belicistas sobre Irán y Corea del Norte no fueron completamente adoptadas por Bush.

La relación de Cheney con Bush

Desde el principio, Cheney y Bush hicieron un extraño pacto, no hablado pero bien entendido. Dejando de lado cualquier ambición que pudiera haber tenido de suceder a Bush, a Cheney se le otorgó un poder comparable en algunos aspectos al de la presidencia misma.

Ese pacto se mantuvo en gran medida.

"Tomé la decisión cuando me uní al presidente de que la única agenda que tendría sería su agenda, que no iba a ser como la mayoría de los vicepresidentes, tratando de averiguar cómo iba a ser elegido presidente cuando su mandato terminara", expresó Cheney.

Su inclinación por el secreto y las maniobras tras bambalinas tuvo un precio. Llegó a ser visto como una figura susceptible que orquestaba una respuesta torpe a las críticas a la guerra en Irak. Y cuando disparó a un compañero de caza en el torso, cuello y cara con una escopeta en 2006, él y su equipo tardaron en divulgar el episodio.

El vicepresidente lo llamó "uno de los peores días de mi vida". La víctima, su amigo Harry Whittington, se recuperó y lo perdonó rápidamente. Los comediantes fueron implacables al respecto durante meses.

Cuando Bush comenzó su lucha por la presidencia, buscó la ayuda de Cheney, un experto en Washington que se había retirado al negocio del petróleo. Cheney lideró el equipo para encontrar un candidato a la vicepresidencia.

Bush decidió que la mejor opción era el hombre elegido para ayudar con la elección.

Juntos enfrentaron una prolongada batalla postelectoral en 2000 antes de poder reclamar la victoria. Una serie de recuentos e impugnaciones judiciales dejó a la nación en el limbo durante semanas.

Cheney se hizo cargo de la transición presidencial antes de que la victoria fuera clara, y ayudó a dar al gobierno un inicio sin exabruptos a pesar del tiempo perdido. En el cargo, las disputas entre departamentos que competían por una mayor parte del presupuesto limitado de Bush llegaban a su escritorio y a menudo se resolvían allí.

En el Capitolio, Cheney cabildeó por los programas del presidente en los pasillos que había recorrido como un miembro profundamente conservador del Congreso y el número dos de la Cámara de Representantes republicana.

Abundaban las bromas sobre cómo Cheney era el verdadero número uno en la ciudad; a Bush no parecía importarle y él mismo hizo algunas bromas. Pero tales comentarios se volvieron menos apropiados más tarde en la presidencia de Bush, cuando claramente se consolidó en su cargo.

El 11 de septiembre de 2001, con Bush fuera de la ciudad, el presidente dio a Cheney la autoridad de ordenarle al ejército que derribara cualquier avión secuestrado que aún estuviera en el aire. Para entonces, dos aviones habían golpeado el World Trade Center y un tercero se dirigía hacia la capital desde el cercano aeropuerto de Dulles en Virginia.

Un agente del Servicio Secreto irrumpió en la sala del Ala Oeste, agarró a Cheney por el cinturón y el hombro y lo llevó a un búnker debajo de la Casa Blanca. "No me preguntó, '¿Vamos?'", relató Cheney a NBC News años después. "No lo hizo con cortesía".

Cheney habló con Bush nuevamente desde el búnker y le dijo: "Washington está siendo atacada y lo mismo Nueva York".

Después del regreso de Bush a la Casa Blanca esa noche, Cheney fue llevado a un lugar secreto para mantener al presidente y al vicepresidente separados e intentar asegurar que al menos uno de ellos sobreviviera a cualquier ataque posterior.

Cheney recordó que su primera reacción al enterarse del choque del cuarto avión secuestrado, en Pensilvania, fue que fue podría haber sido derribado por orden suya. Se estrelló después de que los pasajeros lucharan contra los secuestradores.

Se convirtió en el jefe de despacho más joven

La política atrajo por primera vez a Dick Cheney a Washington en 1968, cuando fue becario del Congreso. Se convirtió en protegido del representante Donald Rumsfeld, republicano por Illinois, sirviendo a sus órdenes en dos agencias y en la Casa Blanca de Gerald Ford antes de ser ascendido a jefe de despacho, el más joven de la historia, a los 34 años.

Cheney ocupó el puesto durante 14 meses, luego regresó a Casper, donde se había criado, y se postuló para el único escaño del estado en el Congreso.

En esa primera contienda para la Cámara de Representantes, Cheney sufrió un leve ataque al corazón, lo que lo llevó a bromear que estaba formando un grupo llamado "Cardíacos por Cheney". Aun así, logró una victoria decisiva y ganó cinco mandatos más.

En 1989, Cheney se convirtió en secretario de Defensa con el primer presidente Bush y dirigió el Pentágono durante la Guerra del Golfo Pérsico de 1990-1991 que expulsó a las tropas de Irak de Kuwait. Entre los gobiernos de los dos Bush, Cheney dirigió Halliburton Corp., con sede en Dallas, una gran empresa de ingeniería y construcción para la industria petrolera.

Cheney nació en Lincoln, Nebraska, hijo de un trabajador del Departamento de Agricultura. Presidente de la clase de último año y cocapitán de fútbol en Casper, fue a Yale con una beca completa durante un año, pero no concluyó esos estudios.

Regresó a Wyoming, finalmente se inscribió en la Universidad de Wyoming y renovó una relación con su novia de la escuela secundaria, Lynne Anne Vincent, casándose con ella en 1964. Le sobreviven su esposa y sus hijas.