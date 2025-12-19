Muere expiloto junto a su familia al caer su jet

Miami, Flo.- El expiloto de NASCAR Greg Biffle, su esposa y sus dos hijos figuran entre las víctimas mortales del accidente de una avioneta ocurrido en un aeropuerto de Carolina del Norte, según confirmó un allegado de la familia a quien se dirigían a visitar en Florida.

El avión, de propiedad del expiloto, se estrelló cuando aterrizaba en el Aeropuerto Regional de Statesville, a unos 70 kilómetros al norte de Charlotte, dejando múltiples víctimas mortales, confirmó la oficina del alguacil del condado Iredell.

La aeronave, un Cessna C550 con capacidad para hasta siete pasajeros, se estrelló alrededor de las 10:15 hora local (15:15 GMT), minutos después de despegar de esa terminal, por causas que aún se investigan.

El alguacil Darren Campbell dijo en rueda de prensa que hubo múltiples fallecidos, pero no los identificó.

Medios locales informaron que el avión es propiedad de Biffle, conocido por haber realizado cientos de misiones de rescate en helicóptero en el oeste de Carolina del Norte tras el paso del huracán Helene en el año 2024.

Imágenes difundidas desde el aeropuerto mostraron la aeronave envuelta en una gran bola de fuego tras el impacto.

Equipos de emergencia acudieron de inmediato al lugar, mientras la zona permanece acordonada y las autoridades continúan con las investigaciones del percance.