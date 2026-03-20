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Muere mexicano bajo la custodia del ICE

Por AP

Marzo 20, 2026 03:00 a.m.
A
Muere mexicano bajo la custodia del ICE

Miami, Flo.- Un migrante mexicano de 19 años murió en una cárcel del condado en Florida que alberga a inmigrantes detenidos, informó el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

Según el ICE, Royer Pérez Jiménez "murió por un presunto suicidio", aunque la causa oficial de su muerte sigue bajo investigación.

El ICE indicó que un agente encontró a Pérez Jiménez "inconsciente y sin reaccionar" a las 2:34 de la mañana del lunes en el Centro de Detención del Condado de Glades, en Moore Haven, una instalación que el gobierno del expresidente Joe Biden cerró y que la administración de Trump volvió a abrir. Moore Haven está a 88,5 kilómetros al noreste de Fort Myers.

Los agentes que encontraron a Pérez Jiménez declararon "de inmediato" una emergencia médica en el dormitorio, y el personal comenzó a practicarle reanimación cardiopulmonar, señaló el ICE. Dos miembros del médico personal llegaron unos minutos después y determinaron que el adolescente no tenía pulso, antes de la llegada de los bomberos rescatistas, quienes "iniciaron intervenciones para mantener con vida".

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Pérez Jiménez fue declarado muerto a las 2:51 de la mañana, 17 minutos después de que lo encontraran, informó el ICE.

La muerte de Pérez Jiménez, ocurrida el lunes, es la 46ta reportada bajo custodia del ICE desde el inicio de la administración del presidente Donald Trump en enero de 2025.

Desde el inicio de 2026, 13 inmigrantes han muerto bajo custodia del ICE. 

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