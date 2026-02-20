logo pulso
Mueren cuatro tras explosión de pipa gasera en Chile

Además se reportan al menos 17 personas heridas, diez de ellas en estado grave

Por EFE

Febrero 20, 2026 01:28 p.m.
A
Foto: EFE

Foto: EFE

Un camión que transportaba gas licuado explotó este jueves en una autopista de Santiago, la capital de Chile, provocando la muerte de cuatro personas y dejando al menos otras 17 heridas, diez de ellas en estado grave.

La explosión sucedió en la intersección de la autopista más importante del país, la Ruta 5, con una secundaria y generó un gran incendio que alcanzó a otros siete vehículos, que a la misma hora iban transitando por la autopista, y también un desguace de vehículos, informó la policía chilena.

"Ha significado diez personas heridas graves de diversa consideración que han sido trasladados a distintos centro de salud", indicó el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán.

Además, agregó, que al menos otras siete personas llegaron por sus propios medios a algunos centros de salud.

Las víctimas son todas adultas y la mayoría de ellas automovilistas, aunque las cifras no son definitivas.

Según explicó el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, la hipótesis inicial apunta a "una fuga en alguna de las válvulas del camión y que, por alguna razón, se produjo una chispa que explotó en toda una nube de gas".

