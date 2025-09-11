Muerte de Charlie Kirk revela fallos de seguridad en actos políticos

El asesinato de Charlie Kirk es el ejemplo más reciente de cómo se pueden evadir las medidas de seguridad ordinarias en una era de creciente violencia política, cuando cualquier persona vinculada con el proceso político es un posible objetivo potencial, incluidos los influencers.

Kirk se encontraba en un entorno conocido el miércoles ante una gran multitud en una universidad de Utah, un estado conservador donde las tendencias de votación coinciden en gran medida con su política pro-MAGA ("Hagamos grande a Estados Unidos otra vez"), el eslogan de campaña del presidente Donald Trump. El provocador conservador se presentó con su propio equipo de seguridad, como lo ha hecho en numerosos eventos en otros campus.

En retrospectiva, personas con experiencia en la protección de funcionarios públicos y dignatarios de alto perfil dicen que se podría haber hecho más para evitar el asesinato.

Expertos en seguridad entrevistados por The Associated Press cuestionaron si el evento contaba con suficiente personal, pero también reconocieron las limitaciones de las fuerzas policiales del campus y de los lugares al aire libre. Dijeron que solo el círculo interior más cercano a Kirk parecía seguro, dejando expuestos los círculos exterior e intermedio.

El asesinato, que aparentemente se llevó a cabo desde un tejado cercano, tenía inquietantes paralelismos con el intento de asesinato contra Trump, ocurrido el año pasado en Pensilvania, donde un hombre armado de 20 años logró subir a un edificio cercano y abrir fuego durante un evento de campaña.

El jueves, las autoridades policiales seguían buscando al tirador. Señalaron que el asesino usó un rifle de cerrojo de alta potencia y saltó de ese edificio mientras los espectadores huían de la escena. El FBI publicó dos fotos de una "persona de interés".

La seguridad parecía congruente con la de otros eventos

Muchos detalles seguían sin aclararse, entre ellos, qué medidas de seguridad precisas se tomaron antes del debate organizado por Turning Point USA, la organización política sin fines de lucro de Kirk. El evento en la Universidad del Valle de Utah atrajo a más de 3.000 personas.

Horas después del ataque, Jeff Long, el jefe de policía del campus, dijo a los periodistas que seis de sus agentes estuvieron presentes en el debate y que su departamento se había coordinado con el equipo de seguridad de Kirk. Señaló que el comentarista había hablado "en un área baja rodeada de edificios", pero no dijo si los agentes habían inspeccionado los tejados cercanos.

"Esto es una pesadilla para un jefe de policía", dijo Long. "Intentas cubrir tus bases, y desafortunadamente hoy no lo hicimos, y por eso tuvimos este trágico incidente".

Los estudiantes dijeron a la AP que no vieron detectores de metales ni revisiones de bolsas, aunque el nivel de seguridad parecía coincidir con el de otros eventos de la gira nacional de Kirk. Como éste no era un funcionario electo o del gobierno, él o su organización probablemente habrían tenido que pagar por seguridad más allá de lo que proporcionó la universidad.

"Probablemente no tenían suficiente personal de seguridad", dijo Ron Williams, un exagente del Servicio Secreto de Estados Unidos que trabaja actualmente como consultor de seguridad privada. "Y la razón es porque realmente no vieron la necesidad, especialmente en Orem, Utah, que es un área de baja criminalidad".

Videos publicados en redes sociales muestran a Kirk hablando, con un micrófono de mano, mientras está sentado bajo una carpa blanca. Se escucha un solo disparo, y se puede ver al orador levantando la mano derecha mientras una gran cantidad de sangre brota del costado de su cuello.

El debate había sido recibido con opiniones divididas en el campus. Una petición en línea en la que se pedía a los administradores de la universidad que prohibieran la aparición de Kirk recibió casi 1.000 firmas. El influencer, de 31 años, había tomado nota de la creciente polémica la semana pasada, publicando en X imágenes de noticias que mostraban que su visita a Utah estaba generando controversia. "¿Qué está pasando en Utah?" escribió.

Aun así, no se sabe si recibió amenazas de muerte específicas u otros indicios de que estaba en peligro. Incluso si así hubiera sido, los expertos afirman que puede ser difícil proporcionar una protección hermética a un individuo privado sin un equipo de seguridad de nivel presidencial.

Un ejemplo es el novelista de "Los versos satánicos", Salman Rushdie, quien recibió amenazas de muerte de líderes iraníes durante décadas antes de ser apuñalado en 2022 por un agresor que se abalanzó sobre el escenario cuando el escritor estaba a punto de dar una conferencia en el oeste de Nueva York, en un incidente que casi le costó la vida.

Donald Trump Jr. reconoció los riesgos de seguridad inherentes a los eventos políticos en julio, mientras hablaba junto a Kirk en una cumbre de Turning Point USA en Tampa, Florida. El joven Trump recordó un evento en un campus en 2016 en el que se presentó con Kirk, incluso después de que la policía estatal de Michigan advirtiera que no podían garantizar la seguridad de ambos.

"Literalmente dije que preferiría que me patearan el trasero aquí y ahora, que capitular ante la turba woke", dijo Trump Jr., utilizando un término que alude a la ideología progresista.

El terreno elevado ofrece una "línea de fuego directa"

Kirk era un ferviente defensor de los derechos de la Segunda Enmienda y había argumentado durante mucho tiempo que una población armada hace que todos estén más seguros. Utah es uno de los 14 estados que permiten cierto nivel de portación oculta de armas de fuego en campus de universidades públicas. En mayo, entró en vigor una ley que permite que cualquier persona porte un arma en el campus, siempre que tenga al menos 18 años y cuente con un permiso de arma oculta válido en el estado.

Williams dijo que se debió colocar a un agente uniformado en la parte alta del Centro Losee de la universidad, a unos 130 metros (142 yardas) de la carpa donde Kirk fue asesinado. Las autoridades creen que el pistolero disparó desde ese tejado.

"Si tienes un problema de terreno elevado, tienes que ocuparte de eso primero", dijo Williams, quien protegió a cuatro presidentes y dignatarios extranjeros en los 22 años que trabajó con el Servicio Secreto. El terreno elevado le da a un tirador "una línea de fuego directa".

Williams también cuestionó la decisión de realizar el evento al aire libre. Un lugar cerrado, dijo, habría permitido colocar puntos de control de seguridad.

Otro exagente del Servicio Secreto, Joseph LaSorsa, dijo que era imposible "proteger a 3.000 personas" con media docena de oficiales. "No tenían seguridad perimetral. No tenían elementos de respuesta contra francotiradores. Estaban completamente expuestos", dijo LaSorsa, quien protegió a tres presidentes durante una carrera de 20 años con el Servicio Secreto.

Al equipo de seguridad de Kirk probablemente le preocupaba más "que las personas se abalanzaran sobre el escenario" o lo molestaran mientras regresaba a su vehículo, dijo Bobby McDonald, un exagente supervisor del Servicio Secreto y actual profesor de justicia penal en la Universidad de New Haven. Un tiroteo de largo alcance, dijo, probablemente ni siquiera estaba en el radar.

"No estoy seguro de que este tipo de suceso no pueda ocurrir en ese entorno universitario si hubiera 20 policías allí", dijo. "Esta persona sabía lo que hacía con esa arma de fuego".

Desafíos de seguridad en el campus

Los eventos en las universidades pueden ser extremadamente difíciles de proteger, especialmente cuando participa una figura controvertida, dijo David B. Mitchell, jefe del Departamento de Policía de la Universidad de Maryland. A los grupos estudiantiles les gusta exhibir a tales oradores porque atraen a grandes multitudes.

"Esto va a enviar ondas de choque a todos los campus universitarios", dijo Mitchell, porque muchos eventos similares "ocurren todo el tiempo".

El equipo de Mitchell, compuesto por 100 agentes, ayuda a proteger eventos en los que participan políticos de alto perfil y otras figuras debido a que la escuela está cerca de Washington. El expresidente Barack Obama ha asistido al menos a dos juegos de baloncesto de la Universidad de Maryland. Tales eventos requieren una extensa preparación.

"Son los Charlie Kirks del mundo quienes no tienen grandes equipos de seguridad como ese, ciertamente no al nivel del presidente o de otros funcionarios electos y, sin embargo, pueden ser un objetivo", dijo Mitchell. "Realmente es poco lo que puedes hacer, dadas las circunstancias".