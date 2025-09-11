Manuel Espino, en terapia intensiva tras derrame cerebral

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, informó que su compañero de bancada Manuel Espino se encuentra en terapia intensiva.

Esto, luego de que el legislador sufrió la tarde de ayer un derrame cerebral.

"Desde ayer en la noche, tengo comunicación con sus familiares y con las personas que están cercanas a él", dijo Monreal.

"Ayer tuvo un derrame en el cerebro y lo intervinieron hacia las 9, 10 de la noche, está en terapia intensiva", detalló.