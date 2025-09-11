logo pulso
Morena y PAN se oponen a que Sara Rocha presida la Directiva

Por Ana Paula Vázquez

Septiembre 11, 2025 03:07 p.m.
A
Sara Rocha Medina / Foto: Citlally Montaño-Pulso

Sara Rocha Medina / Foto: Citlally Montaño-Pulso

La diputada del PRI, Sara Rocha Medina, es la principal propuesta para presidir la Directiva del Congreso del Estado, cuya integración podría estar compuesta exclusivamente por mujeres, informó Héctor Serrano Cortés, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

En entrevista, Serrano Cortés indicó que la propuesta aún no cuenta con el aval de todos los grupos parlamentarios y que se encuentra en proceso de negociación. “Algunos grupos estamos de acuerdo en que sea la diputada, y estamos esperando que otros compañeros tomen la decisión sobre si apoyan la propuesta y, lo más importante, qué posiciones quieren ocupar en la mesa directiva”, señaló.

Sobre posibles confrontaciones políticas, el presidente de la Jucopo aseguró que la candidatura de Sara Rocha no busca generar conflictos con otros actores políticos, señaló.

Aparte, los diputados Rubén Guajardo Barrera, del PAN, y Carlos Arreola Mallol, de Morena, manifestaron su oposición a que Rocha presida la Directiva. Arreola Mallol señaló que, de asumir el cargo, la diputada debería garantizar que su actuación no responda a intereses partidistas.

"Todas las compañeras tienen una gran capacidad, pero tendría que estar condicionado a que no va a estar operando como una opositora, no va a representar a "Alito" Moreno, capaz de que nos agarran a cachetadas ahí en la tribuna... si la diputada quiere ser la presidenta tiene que cambiar el estilo, tiene que ser otra la perspectiva, porque aquí el PRI cada vez está más chiquito", comentó.

