Muerte de mujer en Minneapolis desencadena demanda al gobierno de EEUU

MINNEAPOLIS, Minnesota, EE.UU. (AP) — El estado de Minnesota y las ciudades gemelas de Minneapolis y St. Paul demandaron al gobierno federal con el fin de detener una operación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) tras la muerte de una mujer de Minneapolis que fue baleada por uno de los agentes del ICE.

El estado y las ciudades presentaron una demanda en un tribunal federal el lunes, junto con una solicitud de una orden de restricción temporal para detener o limitar la operación de la agencia.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) dice que planea enviar más de 2.000 agentes de inmigración a Minnesota, y que ya ha realizado más de 2.000 arrestos en la ciudad desde que comenzó la operación el mes pasado. El ICE ha dicho que se trata de su mayor operación migratoria hasta la fecha.

La demanda alega que la "Operación Metro Surge" viola la ley federal porque es arbitraria y caprichosa, ya que en otros estados no se realizan operaciones proporcionales. Y aunque el gobierno federal alega que se trata de combatir el fraude, la demanda dice que los agentes del ICE no tienen experiencia en combatir el fraude en programas gubernamentales.

La demanda señala que el gobierno federal en realidad se enfoca en Minnesota por razones políticas, lo cual afirma que es una violación de la Primera Enmienda constitucional.

También el lunes, agentes de inmigración lanzaron gas lacrimógeno para dispersar a personas en Minneapolis que se presentaron para ver las secuelas de un choque automovilístico que involucraba a agentes de inmigración, a sólo unas cuadras de donde fue baleada Renee Good la semana pasada.

La multitud se reunió para atestiguar cómo un hombre estaba siendo interrogado por agentes que habían chocado su automóvil. Los agentes usaron gas lacrimógeno para intentar dispersar al grupo, luego se marcharon mientras la gente les gritaba: "¡Cobardes!".

Fue otra escena tensa tras la muerte de Good el 7 de enero y tras un fin de semana de más redadas de inmigración en el área metropolitana de Minneapolis. Hubo docenas de protestas y vigilias en todo Estados Unidos para honrar a Good y criticar las tácticas del gobierno de Trump.

El gobernador Tim Walz y su esposa Gwen visitaron el memorial de Good, de 37 años, en la calle donde fue baleada en la cabeza por un agente de inmigración mientras conducía su camioneta.

Los funcionarios del gobierno Trump han defendido repetidamente al agente de inmigración que le disparó y la mató, diciendo que Good y su vehículo representaban una amenaza. Pero esa explicación ha sido criticada por Walz y otros basándose en videos del momento.

Christian Molina, un ciudadano estadounidense que vive en Coon Rapids, dijo que estaba conduciendo hacia un mecánico el lunes cuando agentes en otro vehículo lo siguieron, e incluso hicieron sonar una sirena.

Molina dijo que su parachoques trasero fue golpeado al dar vuelta en una esquina. Se negó a mostrar identificación a los agentes, diciendo que esperaría a la policía local.

"Me alegra que no me dispararan ni nada", dijo Molina a los periodistas.

De pie cerca del guardabarros dañado, se preguntó en voz alta: "¿Quién va a pagar por mi coche?".

Mientras tanto, en Portland, Oregon, las autoridades federales presentaron cargos contra un ciudadano venezolano que fue una de las dos personas que fueron baleadas allí por agentes de la Patrulla Fronteriza el jueves. El Departamento de Justicia federal dijo que el hombre usó su camioneta para golpear un vehículo de la Patrulla Fronteriza y escapar del lugar junto con una mujer.

Fueron baleados y finalmente arrestados. Sus heridas no eran potencialmente mortales. El FBI dijo que no había video del incidente, a diferencia del tiroteo de Good.