Mujeres en el Ejército Ucraniano: Nuevos Roles y Tecnología de Vanguardia

JÁRKIV, Ucrania (AP) — Cuando comenzó la invasión rusa a gran escala hace casi cuatro años, una soldado de 26 años conocida como Monka no veía un papel de combate que pudiera desempeñar. Pero eso cambió a medida que la tecnología transformó el campo de batalla y abrió nuevos caminos.

El año pasado, se incorporó al ejército como piloto de drones de corto alcance con visión en primera persona, o FPV, después de renunciar a un trabajo como gerente de un restaurante en el extranjero y regresar a Ucrania para servir a su patria.

Su cambio forma parte de una tendencia más amplia de alistamiento de mujeres en el ejército de Kiev en roles de combate, que es posible gracias a la transformación tecnológica de la guerra moderna, según los oficiales militares.

"El hecho de que la tecnología nos permita entregar municiones sin llevarlas en nuestras manos o correr con ellas hacia la línea del frente es increíble", dijo Monka, que forma parte del Batallón de Sistemas No Tripulados del Tercer Cuerpo del Ejército. Ella y otras mujeres siguieron el protocolo militar ucraniano al identificarse solo con sus nombres en clave.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Más de 70.000 mujeres sirvieron en el ejército de Ucrania en 2025, un 20% más que en 2022, incluyendo más de 5.500 desplegadas directamente en el frente, indicó el Ministerio de Defensa.

Algunas unidades han adaptado sus esfuerzos de reclutamiento a las mujeres, ampliando sus plantillas en un indicio de que Kiev quiere reforzar y ampliar su ejército, incluso cuando las negociaciones de paz plantean una posible limitación al tamaño de sus fuerzas armadas en el futuro.

Tanto el liderazgo en la capital como muchos soldados como Monka consideran que el ejército es una de las pocas garantías de seguridad que Ucrania tiene contra Rusia.

"Necesitamos a todo el mundo: ingenieros, pilotos, especialistas en tecnología de la información, programadores, simplemente necesitamos cerebros. No se trata de hombres o mujeres. Necesitamos gente dispuesta a trabajar duro", manifestó.

Mujeres buscan puestos de combate ante cambio tecnológico

La de piloto de drones es una de las ocupaciones de combate más populares entre las mujeres en el ejército ucraniano, de acuerdo con las autoridades militares.

Cuando Imla, de 27 años y que forma parte de la unidad Kraken 1654, dejó su carrera como jugadora de hockey profesional para alistarse, pensaba convertirse en paramédica de combate.

Pasó los primeros seis meses como médico de pelotón, pero el trabajo requería aprender a volar drones. Comenzó con aviones pequeños antes de pasar a modelos más grandes que transportaban bombas y, finalmente, se dedicó a tiempo completo al trabajo con drones.

Imla recuerda claramente su primer vuelo con uno de estos aparatos, en misión de reconocimiento. Cuando le entregaron los controles, estaba tan nerviosa que las manos no dejaban de temblarle.

"Para ser honesta, en algunos momentos incluso tenía ganas de llorar", recordó. "Pero luego, con el tiempo, adquieres experiencia en el trabajo y comienzas a sentirte segura".

El Cuerpo Khartiia ha incorporado a más mujeres en sus filas, con un aumento del 20% desde 2024. Hace unos seis meses, la brigada lanzó una campaña de reclutamiento dirigida a mujeres para roles de combate y tecnológicos en colaboración con la Fundación Dignitas, una organización benéfica que apoya a Ucrania financiando la innovación tecnológica y proyectos de desarrollo cívico.

"En los últimos meses, docenas de mujeres se han unido a nosotros en puestos de combate y están trabajando con éxito", afirmó Volodymyr Dehtyarov, responsable de relaciones públicas de la unidad. "Cuanta más tecnología tenemos, como drones, más profesiones históricamente masculinas se abren".

Khartiia ha comenzado a formar a oficiales y futuros comandantes sobre cómo trabajar con unidades mixtas con efectivos de distintas edades, géneros y antecedentes, lo que, según Dehtyarov, ayuda a los mandos a convertirse en líderes más eficaces.

Las mujeres siguen enfrentando obstáculos

El ejército ucraniano sigue siendo conservador en su núcleo y algunas unidades no se lo ponen fácil a las mujeres.

Una soldado de 25 años que responde al nombre en clave Yaha se unió al ejército en 2023 y, en un primer momento, era secretaria del ejército. Tres meses después, comenzó a pedir asistir a cursos de drones. Sus comandantes en ese momento no respondieron con entusiasmo y, en su lugar, le sugirieron que reemplazara al cocinero.

"Para mí fue desagradable porque no esperaba condiciones tan incómodas, limitaciones tan estrictas", dijo Yaha.

En la cocina pasaba su tiempo libre estudiando manuales de drones, practicando en un simulador y entrenando en clubes de computación con un controlador que compró ella misma.

"Me gustaba que pudieras atacar al enemigo de forma remota", afirmó. "Así que pensé que este era nuestro futuro".

Al final, se convirtió en piloto de drones bombarderos en la 9ª Brigada.

"La guerra no es algo genial ni glamuroso. Es dolor, sufrimiento y pérdida. Lo haces porque quieres cambiar la situación", apuntó. "Pero no eres invencible. Eres solo una persona como cualquier otra".

Chibi, una técnica de FPV de 20 años de la Brigada Khartiia, prepara drones para el campo de batalla desde un sótano oscuro y húmedo cerca de la línea del frente en el este de Ucrania.

En un primer momento enfrentó los prejuicios de soldados, que afirmaban que tenía menos habilidades técnicas por ser mujer. Pero también tuvo un colega que la apoyó y la ayudó a dar los primeros pasos para convertirse en técnico de FPV, lo que le resulta más interesante que pilotar los aparatos.

"Se necesita que haya más mujeres en el ejército", aseveró Chibi, que lleva el cabello teñido de rosa y azul oscuro. "Cuantas más mujeres haya, mejor será la actitud hacia ellas".

El ejército necesita más mujeres

Olha Meloshyna, portavoz de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados de Ucrania, dice que la creencia de que el trabajo con drones es más seguro no es cierta ya que los rusos persiguen activamente a los operadores.

Su unidad está viendo cómo más mujeres se incorporan a puestos tecnológicos, como el manejo y reparación de aviones no tripulados y guerra electrónica, ya que los drones se han convertido en una de las principales herramientas de ataque y reconocimiento en el campo de batalla.

Según Meloshyna, el 4,2% de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados son mujeres, una cifra que se considera importante porque el reclutamiento de mujeres es voluntario.

"Formamos parte del nuevo ejército ucraniano que se formó durante la invasión. Así que en términos de aceptación en las Fuerzas Armadas por motivos de género, nunca hemos tenido ninguna división: lo que nos importa es el deseo y la motivación", apuntó.

Ahora se está llevando a cabo una campaña de reclutamiento más centrada en la prensa, en la que se invitan y planea alistar a 15.000 personas, incluyendo a mujeres. Los reclutadores dicen que las mujeres solicitaron tanto posiciones de combate como no de combate.

"Las Fuerzas de Sistemas No Tripulados son un sistema, y está compuesto por personas —hombres y mujeres", dijo Meloshyna. "Ningún dron es autónomo. Necesita intervención humana. Y cuantas más personas tengamos, más drones volarán hacia Rusia".