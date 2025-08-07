Mujeres lideran protesta contra crisis de drogas en Liberia

MONROVIA, Liberia (AP) — Grupos de mujeres lideraron el jueves una protesta de miles de personas contra el problema desenfrenado de drogas en Liberia, instando al gobierno a declarar una emergencia nacional por la crisis y a imponer castigos más severos por el abuso de drogas.

Marchando por la capital, Monrovia, con pancartas y banderas, los manifestantes presentaron una petición en el parlamento que pedía un tribunal especial para casos de drogas y aumentar la pena de cárcel para delitos graves relacionados con drogas a un mínimo de 20 años, actualmente el máximo.

La Asociación de Abogadas de Liberia, por su parte, lanzó el miércoles una campaña pública contra el uso de drogas y desplegó miembros para llevar a cabo campañas de sensibilización en las comunidades.

Uno de cada cinco jóvenes en el país de África Occidental está usando drogas ilícitas, con más de 800 centros conocidos como "guaridas de drogas" ubicados en toda la capital, según la Agencia de Control de Drogas de Liberia, un problema similar al de algunos de sus vecinos en África como Sierra Leona. La droga más común en la región es el kush, una droga sintética barata que se ha encontrado que contiene opioides que a veces son mortales.

Abordar la crisis de drogas fue una promesa clave de campaña del presidente Joseph Boakai antes de su elección a finales de 2023. Sin embargo, los activistas lo acusan de no hacer lo suficiente para abordar el problema.

"Estamos alzando nuestras voces contra la burla de las promesas del presidente Boakai de rescatar a la juventud de Liberia del flagelo de la adicción", según un comunicado de los grupos de mujeres que forman parte de la campaña en curso.

Bowoulo Taylor Kelley, una de las líderes de las abogadas, declaró que la crisis de drogas está "destruyendo el futuro de nuestra juventud y las mujeres están soportando la peor parte".

Joanna Jah, una residente que indicó que su hijo es víctima de la crisis de drogas, estuvo entre los manifestantes del jueves.

"Hemos intentado todo para mantenerlos fuera de las calles, pero no ha funcionado", dijo Jah. "Esta es una oportunidad para alzar la voz, por eso decidí formar parte de la marcha".