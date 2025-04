Multan a Meta por resistirse a restricciones de contenido en Turquía

Meta ha recibido una cuantiosa multa por resistirse a las demandas del gobierno turco de limitar contenido en Facebook e Instagram, según indicó la compañía.

El gobierno del presidente, Recep Tayyip Erdogan, ha intentado restringir las voces de la oposición en redes sociales después de que estallaran protestas generalizadas tras el arresto del alcalde de Estambul, un rival clave del mandatario.

"Nos opusimos a las solicitudes del gobierno turco de restringir contenido que claramente es de interés público, y como consecuencia hemos sido multados por ellos", afirmó la empresa en un comunicado.

La compañía de redes sociales no reveló el monto de la multa, excepto para decir que era "sustancial" y no proporcionó más detalles sobre el contenido en cuestión. The Associated Press ha contactado con el gobierno turco para obtener comentarios.

"Las solicitudes del gobierno de restringir el discurso en línea junto con las amenazas de cerrar servicios en línea son graves y tienen un efecto paralizante en la capacidad de las personas para expresarse", indicó Meta.

En los últimos años, el gobierno turco ha buscado cada vez más someter a las empresas de redes sociales a su control. Cuando estallaron las protestas tras el arresto del alcalde opositor de Estambul, Ekrem Imamoglu, el 19 de marzo, muchas plataformas de redes sociales como X, Instagram y Facebook fueron bloqueadas.

Según la Asociación de Estudios de Medios y Derecho, más de 700 cuentas individuales de X, incluidas las pertenecientes a periodistas, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil y grupos estudiantiles, fueron bloqueadas. X dijo que se opondría.

Docenas de personas han sido arrestadas por publicaciones en redes sociales consideradas como apoyo a las protestas.