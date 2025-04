Visita de Netanyahu a Orbán en Hungría desafiando orden de arresto internacional

BUDAPEST (AP) — El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu está previsto a llegar a la capital de Hungría el miércoles para reunirse con el primer ministro nacionalista del país a pesar de una orden de arresto internacional contra el líder israelí por la guerra en la Franja de Gaza.

La visita de cuatro días de Netanyahu a Budapest es una señal tanto de su estrecha relación con el primer ministro húngaro Viktor Orbán como de la creciente hostilidad de este último hacia instituciones internacionales, como la Corte Penal Internacional, de la cual su país es miembro.

Orbán, un populista conservador y cercano aliado de Netanyahu, ha prometido ignorar la orden de la CPI contra el líder israelí, acusando al principal tribunal de crímenes de guerra del mundo de "interferir en un conflicto en curso con fines políticos".

Miembros del gobierno de Orbán han sugerido que Hungría, que se convirtió en signataria del tribunal en 2001, podría retirarse. Actualmente, todos los países de la Unión Europea de 27 miembros, incluida Hungría, son signatarios, y todos los miembros del tribunal están obligados a detener a los sospechosos que enfrentan una orden si pisan su territorio. Pero el tribunal cuya sede está en La Haya, Holanda, depende de los países miembros para hacer cumplir eso.

La CPI, el único tribunal global permanente del mundo para crímenes de guerra y genocidio, emitió la orden de arresto en noviembre para Netanyahu, así como para su exministro de defensa y el jefe militar de Hamás, acusándolos de crímenes contra la humanidad en relación con la guerra en Gaza tras el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023.

Decenas de miles de palestinos, incluidos niños, han sido asesinados durante la respuesta militar israelí.

Las órdenes decían que había razones para creer que Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant usaron "el hambre como método de guerra" al restringir la ayuda humanitaria, y apuntaron intencionalmente a civiles en la campaña de Israel contra Hamás en Gaza, cargos que los funcionarios israelíes niegan.

La CPI ha criticado la decisión de Hungría de desafiar su orden para Netanyahu. El portavoz del tribunal, Fadi El Abdallah, declaró que no corresponde a las partes de la CPI "determinar unilateralmente la validez de las decisiones legales del Tribunal".

Los estados participantes tienen la obligación de hacer cumplir las decisiones del tribunal, dijo El Abdallah a The Associated Press en un correo electrónico, y pueden consultar con el tribunal si no están de acuerdo con sus fallos.

"Cualquier disputa sobre las funciones judiciales del Tribunal se resolverá por decisión del Tribunal", afirmó El Abdallah.

Orbán, quien ha sido el obstáculo más intransigente de la UE en la toma de decisiones del bloque, es visto como un pionero de algunas de las mismas tácticas de las que se acusa a Netanyahu de emplear en Israel: subyugación del poder judicial, antagonismo hacia la Unión Europea y represión de la sociedad civil y los grupos de derechos humanos.

Aliados desde hace mucho tiempo y practicantes de un gobierno "iliberal" —un término adoptado por Orbán que denota un rechazo a los principios de la democracia liberal—, los dos líderes también son aliados del presidente estadounidense Donald Trump, quien firmó una orden ejecutiva en febrero imponiendo sanciones a la CPI por sus investigaciones sobre Israel.

El gobierno de Orbán ha dicho que el regreso de Trump a la Casa Blanca le ha permitido tomar medidas que no pudo durante la administración de Joe Biden, como aprobar legislación para prohibir eventos del Orgullo LGBTQ+ en Hungría.

Erika Guevara-Rosas, jefa de Investigación Global, Defensa y Política del grupo de derechos humanos Amnistía Internacional, indicó en un comunicado que Hungría "debe arrestar (a Netanyahu) si viaja al país y entregarlo al Tribunal".

"La invitación de Hungría muestra desprecio por el derecho internacional y confirma que los presuntos criminales de guerra buscados por la CPI son bienvenidos en las calles de un estado miembro de la Unión Europea", señaló Guevara-Rosas.

Liz Evenson, directora de justicia internacional del grupo de derechos Human Rights Watch, sostuvo que permitir la visita de Netanyahu era una violación de las obligaciones de Hungría con la CPI, y "sería el último ataque de Orbán al estado de derecho, sumándose al desastroso historial del país en derechos".

"Todos los países miembros de la CPI deben dejar claro que esperan que Hungría cumpla con sus obligaciones con el tribunal, y que ellos harán lo mismo", afirmó Evenson.

En marzo de 2023, la CPI emitió una orden de arresto para el presidente ruso Vladímir Putin por crímenes de guerra, acusándolo de responsabilidad personal por los secuestros de niños de Ucrania. Putin visitó Mongolia, que también es miembro de la CPI, en septiembre del año pasado, pero no fue arrestado. El año pasado, los jueces encontraron que el país no cumplió con sus obligaciones legales y remitieron el asunto al órgano de supervisión del tribunal.