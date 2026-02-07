Municiones para Ejército de EU van a manos del narco en México: NYT

Las municiones de calibre .50 fabricadas para el ejército estadounidense acaban en manos del narco en México, reporta este sábado el medio The New York Times.

Según el medio, la Planta de Municiones del Ejército de Lake City (LCAAP), ubicada en Independence, Missouri, una instalación clave del Departamento de Guerra, representa el nexo industrial más crítico en la cadena de suministro de armamento ligero de Estados Unidos.

Las instalaciones, añade el medio, son un importante proveedor de los cartuchos de calibre .50,del tamaño de un puro mediano y diseñadas para ser utilizadas por el ejército para destruir vehículos y aeronaves ligeras, están actualmente a la venta por civiles en todo Estados Unidos.

El Times agrega que ellos y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación obtuvieron millones de páginas de documentos judiciales, registros de incautaciones y datos gubernamentales en los que se muestra "cómo los acuerdos entre el Ejército y los contratistas privados que dirigen Lake City han permitido que municiones calibre .50 y componentes fabricados en la planta ingresen a los mercados minoristas y caigan en manos de los cárteles mexicanos".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El medio también detalla que "el gobierno de México también compró municiones de Lake City, según muestran los documentos, aunque no indican el calibre".

El Times destaca que "hombres armados de cárteles con armas de fuego calibre .50 han derribado helicópteros, asesinado a funcionarios del gobierno, disparado contra fuerzas policiales y militares y masacrado civiles".

Datos de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) indican que aproximadamente un tercio de la munición calibre .50 incautada en la frontera proviene de esta planta específica: "Desde 2012, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos ha incautado más de 40 mil 370 cartuchos de munición calibre .50 en estados fronterizos con México, según datos obtenidos mediante solicitudes de registros públicos. El producto de Lake City representó aproximadamente un tercio de ellos, una proporción mayor que la de cualquier otro fabricante".

Los testimonios de víctimas y periodistas describen enfrentamientos donde el suelo queda cubierto de casquillos marcados con las iniciales "L.C." (Lake City) tras ataques de los cárteles.

En el reporte se destacan las "balas incendiarias capaces de perforar blindajes, que se utilizaron en un ataque a la policía mexicana en 2024 y están a la venta en línea hoy".

El medio y el ICJ hacen un recuento y publican que "al menos 16 minoristas en línea han vendido munición perforante fabricada en Lake City o hecha con componentes de la planta".

El Times también detalla que "el Ejército de EU no respondió en detalle a preguntas sobre el uso de munición de Lake City por parte de los cárteles de la droga. En un correo electrónico, un portavoz afirmó que permitir la venta comercial de la planta ha ahorrado a los contribuyentes alrededor de 50 millones de dólares anuales, principalmente al reducir el costo de la munición para el gobierno".

La gestión de la Planta de Municiones del Ejército de Lake City ha experimentado transiciones estratégicas entre gigantes de la defensa, incluyendo ATK y Northrop Grumman, culminando en 2019 con la adjudicación de un contrato operativo de 8 mil millones de dólares a Olin Winchester.

El Ejército indicó que los contratistas de Lake City están obligados a cumplir con todas las regulaciones federales y estatales que rigen la venta de municiones comerciales. Si bien el contratista operativo no vende directamente al público, sí vende a distribuidores, revendedores y tiendas minoristas, quienes también están obligados a cumplir con las leyes federales, estatales y locales que regulan la venta de municiones.

El medio informa que "Olin Winchester no respondió a una lista detallada de preguntas sobre sus operaciones en Lake City y sus políticas sobre la venta de municiones calibre .50 y componentes fabricados en las instalaciones".

El Times dice que "en un correo electrónico, Northrop Grumman afirmó haber cumplido plenamente con las obligaciones contractuales del gobierno en la venta de municiones durante los dos años que dirigió Lake City. SGAmmo no respondió a múltiples correos electrónicos sobre sus compras de municiones calibre .50. American Marksman también declinó hacer comentarios".

El medio también informa sobre una incautación de "cartuchos incendiarios perforantes calibre .50 con marcas de Lake City. No hay indicios de que la munición provenga de American Marksman o SGAmmo".