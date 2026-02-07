Aseguradoras con mejor y peor atención al cliente, según Condusef

Elegir una aseguradora no es tarea fácil, pues hay que considerar factores como el precio, la reputación y la calidad de su atención al cliente. Por suerte, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) ha publicado un índice con las mejor evaluadas.

En su Índice de Desempeño a Atención a Usuario (IDATU), correspondiente al tercer trimestre de 2025, esta dependencia evaluó la respuesta las compañías de seguros a los reclamos de los clientes, así como a los tiempos de espera y la satisfacción con la indemnización.

¿Cuáles son las aseguradoras con mejor atención al cliente?

De acuerdo con la información de la Condusef, el total de reclamaciones recibidas durante el tercer trimestre de 2025 fue de 36,634, con un índice de 9.13 sobre la atención a clientes.

Específicamente, los datos recopilados en el Buró de Entidades Financieras, herramienta creada y administrada por la misma dependencia, condensan las evaluaciones a 87 aseguradoras.

En el reciente informe de este sitio se indica que las mejores compañías de seguros para autos son:

· Atradius Seguros de Crédito, S.A., con 10 puntos.

· Seguros Azteca, S.A de C.V., con 10 puntos.

· Chubb Fianzas Monterrey, Aseguradora de Caución, S.A., con 9.95 puntos.

· BBVA Seguros Salud México, S.A. de C.V., con 9.95 puntos.

· BBVA Seguros México, S.A. de C.V., con 9.94 puntos.

· Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V., con 9.88 puntos.

· HDI Global Seguros, S.A., con 9.86 puntos.

· Quálitas Salud, S.A. de C.V., con 9.72 puntos.

La Condusef enfatiza que es importante que las personas ejerzan sus derechos cuando consideren que no reciben una atención adecuada por parte de las aseguradoras.

Y de igual manera, invita a que los usuarios consulten el Índice de Desempeño a Atención a Usuario para comparar y elegir el mejor seguro de auto.

¿Cuáles son las aseguradoras con bajo desempeño?

El IDATU también muestra datos sobre las aseguradoras con un desempeño bajo, en términos de atención al usuario. Según explica Condusef, dichas compañías tienen diversas áreas de oportunidad para elevar la calidad de su servicio:

· Seguros Sura, S.A. de C.V., con 5.68 puntos.

· Seguros Ve Por Más, S.A., con 6.02 puntos.

· Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V., con 7.48 puntos.

· Cardif México Seguros Generales, S.A. de C.V., con 7.62 puntos.

· HSBC Seguros, S.A. de C.V., con 7.91 puntos.

· Plan Seguro, S.A. de C.V., con 7.04 puntos.

Con estos puntajes, la Condusef busca que todos los solicitantes de seguros de autos puedan obtener un buen servicio por el precio que pagan. Así que si pensabas comprar uno, ten presente el Índice de Desempeño a Atención a Usuario.



