Nasry Asfura aventaja en elecciones presidenciales de Honduras

TEGUCIGALPA (AP) — El candidato del conservador Partido Nacional, Nasry Asfura, aventajaba el martes a su rival más cercano en las elecciones presidenciales en Honduras con una diferencia de más de 42.000 votos, acercándose cada vez más a conseguir la victoria.

Con el 99,40% de las actas escrutadas, Asfura obtenía 40,52% de los sufragios frente a 39,20% del también conservador Salvador Nasralla, del Partido Liberal.

Aunque la diferencia porcentual es apenas de 1,32 puntos porcentuales, según el director electoral del Consejo Nacional Electoral (CNE), Eduardo Fuentes, antes de entrar al escrutinio especial ese margen sería ya una brecha casi irreversible.

"Entrar al escrutinio especial con una diferencia de 20.000 votos sería una tendencia irreversible", explicó Fuentes el lunes a The Associated Press.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El sistema de divulgación del CNE establece que 99,40% representa 19.052 actas procesadas de un total de 19.167. Del total de actas contabilizadas a la fecha hay 2.773 que pasarían a la etapa del escrutinio especial. Esa fase podría iniciar a partir de este martes.

En tercer lugar de la votación aparece la candidata oficialista del partido de izquierda Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, que obtenía 19,29% de respaldo.

Nasralla denuncia fraude

En rueda de prensa el martes, el candidato del Partido Liberal denunció un supuesto fraude electoral en su contra y anunció que pedirá al CNE que se haga un recuento voto por voto. Acusó al partido de Asfura de las las presuntas irregularidades, que según él tienen lugar en uno de los sistemas de transmisión de las actas llamado JSON. "Ahí el fraude es monumental", aseguró.

"Nosotros vamos a comprobar que todos los JSON fueron sobrescritos, o sea que, lo que venía de la mesa no corresponde a lo que se transmitió al Consejo Nacional Electoral", afirmó.

Reiteró que ese sistema es controlado por el Partido Nacional a través de la empresa ASD, de capital colombiano, la cual maneja el Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP). "Aparecieron mesas con votos inflados, actas con descuadres numéricos, inconsistencias en lo que se llama JSON y registros que no debieron jamás entrar al sistema y superar filtros automáticos si el sistema estuviera debidamente protegido", acotó. Ni el CNE ni el Partido Nacional comentaron de inmediato sobre esa denuncia.

Ante la petición de sus seguidores que gritaban "a las calles", Nasralla dijo que analizará la situación con la junta directiva del Partido Liberal para definir qué acciones tomar.

El domingo, la oficialista Moncada dijo que ella y su partido Libre no reconocen las elecciones por considerarlas fraudulentas y porque hubo injerencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Días antes de las elecciones Trump otorgó su respaldo a Asfura e indultó al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, que cumplía una sentencia de 45 años por narcotráfico en una prisión federal estadounidense.

Asfura y Nasralla han respetado el llamado del órgano electoral a no declararse ganadores, aunque aseguran tener todas las actas y han dicho que se consideran triunfadores.

Los hondureños votaron el 30 de noviembre para elegir al nuevo presidente, tres designados presidenciales o vicepresidentes, 128 diputados e igual número de suplentes y los 298 alcaldes y vicealcaldes.

El CNE tiene un plazo de 30 días para emitir una declaratoria oficial de las elecciones, es decir, que todavía está en el plazo establecido que le brinda la Constitución para nombrar a un ganador.