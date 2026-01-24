Negociaciones trilaterales concluyen con avances hacia la paz en Ucrania

KIEV, Ucrania (AP) — Dos días de conversaciones trilaterales con representantes de Ucrania, Rusia y Estados Unidos concluyeron el sábado con discusiones "constructivas" sobre "posibles parámetros para poner fin a la guerra", declaró el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy. Los negociadores regresarán a los Emiratos Árabes Unidos para la próxima ronda el 1 de febrero, según un funcionario estadounidense que describió las reuniones como optimistas y positivas.

Las conversaciones son la primera ocasión conocida en la que funcionarios del gobierno del presidente Donald Trump se sientan con ambos países como parte del esfuerzo de Washington para avanzar hacia el final de la invasión de casi cuatro años de Moscú.

"Todas las partes acordaron informar a sus capitales sobre cada aspecto de las negociaciones y coordinar más pasos con sus líderes", escribió Zelenskyy en Telegram.

En las reuniones se abordó una amplia gama de asuntos militares y económicos, y se incluyó la posibilidad de un alto el fuego antes de un acuerdo, dijo el funcionario. Aún no había un convenio sobre un marco final para la supervisión y operación de la planta de energía nuclear ucraniana de Zaporiyia, la más grande de Europa, actualmente ocupada por Rusia.

La energía generada por la planta se compartirá "de manera equitativa", según el funcionario, pero el control de ella aún no se ha decidido.

El líder ucraniano indicó que había "un entendimiento de la necesidad de supervisión y control estadounidense del proceso de finalización de la guerra y de garantizar una seguridad real".

Los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner participaron junto a funcionarios ucranianos, incluidos el jefe negociador Rustem Umerov y el jefe de inteligencia militar Kyrylo Budanov. Rusia envió representantes de inteligencia militar y del ejército, según Zelenskyy.

Aunque Zelenskyy dijo el jueves en Davos, Suiza, que un posible acuerdo de paz estaba "casi listo", ciertos puntos sensibles —sobre todo los relacionados con cuestiones territoriales— siguen sin resolverse.

El funcionario estadounidense dijo que probablemente los funcionarios rusos y ucranianos necesitarían mantener más conversaciones en Rusia o Ucrania antes de que hubiera una posibilidad de que Zelenskyy se reuniera con el presidente ruso Vladímir Putin, o incluso de una sesión conjunta con el presidente Donald Trump. Al parecer, existe un impulso para llegar a la etapa de reuniones de líderes, según el funcionario, que habló con periodistas en Washington bajo condición de anonimato para describir las conversaciones privadas en Abu Dabi.

Pocas horas antes del inicio de las conversaciones, el presidente ruso Vladímir Putin discutió un acuerdo sobre Ucrania con Steve Witkoff y Jared Kushner durante unas maratónicas conversaciones nocturnas. El Kremlin insiste en que, para alcanzar un acuerdo de paz, Kiev debe retirar sus tropas de las regiones del este del país que Rusia anexó ilegalmente, pero que no ha capturado en su totalidad.

El segundo día de conversaciones se produjo mientras los ataques rusos con drones mataron a una persona y dejaron cuatro heridos en Kiev, la capital, según Tymur Tkachenko, jefe de la administración militar de la ciudad. En Járkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania, ataques con drones causaron lesiones a 27 personas, reportó el sábado Oleh Syniehubov, jefe de la región.

"De forma cínica, Putin ordenó un brutal ataque masivo con misiles contra Ucrania justo mientras las delegaciones se reúnen en Abu Dabi para avanzar en el proceso de paz liderado por Estados Unidos", escribió en X el ministro de Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha. "Sus misiles no solo golpearon a nuestra gente, sino también la mesa de negociaciones".