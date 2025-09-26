Netanyahu desafía en la ONU con postura firme ante Hamás

NACIONES UNIDAS (AP) — Rodeado de críticos y manifestantes en Naciones Unidas, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo el viernes a sus colegas líderes mundiales que Israel "debe terminar el trabajo" contra Hamás en Gaza, ofreciendo un discurso desafiante a pesar del creciente aislamiento internacional por su negativa a poner fin a la devastadora guerra.

"Los líderes occidentales pueden haber cedido bajo la presión", afirmó. "Y les garantizo una cosa: Israel no lo hará".

El discurso de Netanyahu, dirigido tanto a la audiencia israelí cada vez más dividida como a la global, comenzó luego que docenas de delegados de múltiples naciones abandonaron en masa la sala de la Asamblea General de la ONU el viernes al comenzar su intervención.

En respuesta a las recientes decisiones de algunos países de reconocer el Estado palestino, Netanyahu dijo: "Su vergonzosa decisión alentará el terrorismo contra los judíos y contra personas inocentes en todas partes".

Al tiempo el presidente israelí hablaba, gritos ininteligibles resonaban en la sala, y aplausos provenían de los partidarios en la galería. La delegación de Estados Unidos, que ha respaldado a Netanyahu en su campaña contra Hamás, permaneció en su lugar. Las pocas potencias mundiales presentes, Estados Unidos y el Reino Unido, no enviaron a sus funcionarios más altos, ni siquiera a su embajador de la ONU a su sección. En su lugar, estaba ocupada por diplomáticos más jóvenes y de menor rango.

"El antisemitismo muere con dificultad. De hecho, no muere en absoluto", dijo Netanyahu., quien suele acusar a sus detractores de antisemitismo.

Netanyahu enfrenta aislamiento internacional, acusaciones de crímenes de guerra y una creciente presión para poner fin a un conflicto que sigue escalando. El discurso del viernes fue su oportunidad para contraatacar en la plataforma más grande de la comunidad internacional.

Como lo ha hecho antes y a menudo en Naciones Unidas, Netanyahu mostró una ayuda visual: un mapa de la región titulado "LA MALDICIÓN", que narra los desafíos de Israel en su vecindario. Lo anotó con un marcador grande. Llevaba —y señaló— un pin con un código QR que lleva a un sitio sobre el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 que desató la guerra y sobre los rehenes israelíes tomados por los milicianos. Los miembros de la delegación israelí llevaban pines similares.

Netanyahu también elogió frecuentemente al presidente estadounidense Donald Trump, su principal aliado en su enfoque político y militar en la región. Netanyahu dijo que los cambios en todo el Oriente Medio han creado nuevas oportunidades. Afirmó que Israel ha comenzado negociaciones con Siria con el objetivo de alcanzar acuerdos de seguridad con el nuevo gobierno del país.

El gobierno israelí tomó medidas el viernes para asegurarse de que aquellos en Gaza escucharan a Netanyahu, instalando altavoces en la frontera para transmitir su discurso al territorio. La oficina del primer ministro también afirmó que el ejército israelí había tomado el control de los celulares en Gaza para difundir su mensaje. Los periodistas de The Associated Press dentro de Gaza no vieron evidencia de que el discurso de Netanyahu se estuviera transmitiendo en los teléfonos allí.

Netanyahu sostuvo que se tomaron medidas especiales en un intento de llegar a los rehenes israelíes que aún están retenidos en Gaza. Habló en hebreo en un momento y leyó los nombres de los 20 que se cree que aún están vivos. Pero gran parte de su discurso también estaba dirigido a una audiencia internacional que es cada vez más crítica con Israel.

Un discurso que atrae mucha atención

El discurso anual de Netanyahu ante la Asamblea General de la ONU siempre es muy atendido, a menudo criticado, confiablemente enfático y a veces un escenario para acusaciones dramáticas. Pero esta vez, las apuestas eran más altas que nunca para el presidente israelí.

En los últimos días, Australia, Canadá, Francia, el Reino Unido y otros países anunciaron su reconocimiento de un Estado palestino independiente. La Unión Europea está considerando imponer aranceles y sanciones a Israel. Este mes, la asamblea aprobó una resolución no vinculante que insta a Israel a comprometerse con una nación palestina independiente, algo que Netanyahu ha dicho que es un fracaso.

La Corte Penal Internacional ha emitido una orden de arresto acusando a Netanyahu de crímenes contra la humanidad, lo cual él niega. Y el tribunal más alto de la ONU está evaluando la acusación de Sudáfrica de que Israel ha cometido genocidio en Gaza, lo cual él refuta vehementemente.

Cuando Netanyahu hablaba el viernes, cientos de manifestantes propalestinos se reunieron a unas pocas cuadras de las fuertemente aseguradas Naciones Unidas.

"Israel ha elegido una guerra contra cada ser humano consciente en este mundo", dijo Nidaa Lafi, una organizadora del Movimiento Juvenil Palestino, provocando consignas de "vergüenza" de la multitud en crecimiento. "Las masas han llegado a la conclusión irreversible de que esta guerra siempre fue sobre la limpieza étnica completa de Palestina, sobre la explotación y el robo de tierras palestinas".

Crece oposición a enfoque de Netanyahu

En una sesión especial del Consejo de Seguridad de la ONU esta semana, nación tras nación expresó horror por el asalto cometido en 2023 por milicianos de Hamás en que murieron unas 1.200 personas en Israel, otras 251 fueron tomadas como rehenes y desencadenó la guerra. Muchos de los representantes continuaron criticando la respuesta de Israel y pidieron un alto el fuego inmediato en Gaza y un flujo de ayuda.

La ofensiva generalizada de Israel ha matado a más de 65.000 palestinos en Gaza y ha desplazado al 90% de su población, con un número creciente ahora muriendo de hambre.

Al tiempo que más de 150 países ahora reconocen un Estado palestino, Estados Unidos no lo ha hecho, brindando a Israel un apoyo vehemente. Pero Trump señaló enfáticamente el jueves que hay límites, diciendo a los periodistas en Washington que no permitirá que Israel anexe Cisjordania ocupada.

Israel no ha anunciado tal medida, pero varios miembros destacados del gobierno de Netanyahu han abogado por hacerlo. Y las autoridades aprobaron recientemente un polémico proyecto de asentamiento que efectivamente dividirá Cisjordania en dos, un paso que los detractores advierten que podría condenar las posibilidades de un Estado palestino. Trump y Netanyahu tienen programado reunirse durante su visita.

La oficina de Netanyahu también "instruyó a grupos civiles en cooperación con el ejército para colocar altavoces en camiones en el lado israelí de la frontera", indicó en un comunicado, señalando que las transmisiones se organizarán a fin de no poner en peligro a los soldados.

Palestinos tuvieron su turno en la ONU el día anterior

Netanyahu fue precedido en la reunión de mandatarios un día antes por el presidente palestino Mahmud Abás, quien se dirigió a la Asamblea General por video el jueves luego que Estados Unidos le negara una visa. Celebró los recientes anuncios de reconocimiento, pero dijo que el mundo necesita hacer más para que la estadidad se haga realidad.

"Ha llegado el momento de que la comunidad internacional haga justicia al pueblo palestino" y lo ayude a realizar "sus derechos legítimos de liberarse de la ocupación y no seguir siendo rehenes del temperamento de la política israelí", subrayó.

Abás encabeza la Autoridad Palestina reconocida internacionalmente, que administra partes de Cisjordania. Hamás ganó las elecciones legislativas en Gaza en 2006 antes de tomar el control de las fuerzas de Abás al año siguiente.

Israel capturó Cisjordania, Jerusalén Este y la Franja de Gaza en la guerra de Oriente Medio de 1967, luego se retiró de Gaza en 2005. Los palestinos quieren que los tres territorios formen su Estado previsto, parte de una "solución de dos Estados" que la comunidad internacional ha apoyado durante décadas.

Netanyahu se opone firmemente, manteniendo que crear un Estado palestino recompensará a Hamás. En su discurso, Netanyahu insistió en que Israel está luchando contra el islamismo radical en nombre de todas las naciones.

"Ustedes saben en el fondo", dijo, "que Israel está luchando la lucha de ustedes".