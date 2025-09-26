¿A partir de cuándo aumentará el costo de la visa americana?

Desde septiembre 2025 se han implementado cambios en el proceso de obtención de la visa americana. El anuncio de mayor impacto fue la presentación de la tarifa 'Visa Integrity Fee', un cargo adicional a su precio base.

Con este nuevo importe, las visas de no inmigrante duplicarán su precio, alcanzando un costo de 435 dólares o $8,100 pesos mexicanos aproximadamente. Pero, ¿a partir de cuándo entrará en vigor? Esto es lo que se sabe.



¿Cuándo entrará en vigor la tarifa "Visa Integrity Fee"?

La 'Visa Integrity Fee', que quiere decir "tarifa de integridad de visa", es un cobro adicional impulsado por la ley HR-1 (One Big Beautiful Bill Act, Public Law 119-21). Se trata de una tasa migratoria para controlar el flujo de extranjeros que viajan a Estados Unidos.

Diversos medios reportan que esta tarifa podria entrar en vigor a partir del 1 de octubre, pero el gobierno de Estados Unidos todavía no hace oficial la fecha, a pesar de que ley ya fue aprobada en julio pasado y dicho monto ya está contemplado en el presupuesto del próximo año fiscal.



¿Habrá reembolso de la tarifa 'Visa Integrity Fee'?

Sí, está contemplado el reembolso de la 'Visa Integrity Fee', pero hasta que concluya la vigencia de la visa americana, es decir, habrá que esperar unos 10 años.

Para ser merecedor del mismo, habrá que cumplir una serie de requisitos: no exceder el tiempo de estancia permitido, no ir por motivos de trabajo no autorizado, etcétera.

Esta tasa se cobrará para la emisión de la visa, ya sea de primera vez o renovación, y no al llegar a Estados Unidos.



Estados Unidos cobrará otra tarifa, aparte de la 'Visa Integrity Fee'

Debes saber que hay otra tarifa que sí comenzará a aplicar desde el próximo 30 de septiembre de 2025 y que forma parte de los nuevos requisitos para extranjeros que deseen visitar suelo estadounidense.

El J.S. Customs and Border Protection (CBP), del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU., publicó un aviso oficial sobre el incremento del costo del Formulario I-94, independiente a la visa americana.



¿Para qué sirve el Formulario I-94 y por qué aumentará de precio?

Este formulario se emite a quienes entran legalmente a EE.UU. por los cruces fronterizos terrestres, como registro de llegada/salida.

Los extranjeros pueden solicitarlo hasta con 7 días de anticipación de manera electrónica.

Actualmente, su costo es de 6 dólares o $110.56 pesos, pero a partir del 30 de septiembre de 2025 aumentará a 30 dólares o $552.81 pesos.

También es importante mencionar que la CBP no cobrará esta tarifa a los extranjeros que lleguen a un puerto de entrada aéreo o marítimo, pues no están obligados a presentar la solicitud del Formulario I-94.



¿Qué cambió en el proceso para sacar la visa americana?

Uno de los cambios recientes en el proceso de expedición de la visa americana no inmigrante es la entrevista obligatoria para menores de 14 años y mayores de 79 años. Antes del 2 de septiembre de 2025 estaban exentos.

El solicitante que forme parte de ambos grupos deberá presentarse físicamente para realizar la entrevista con un oficial consular.

¿Quiénes son candidatos a la exención de entrevistas? Los solicitantes de visas diplomáticas u oficiales bajo las categorías A-1, A-2, C-3 (excepto empleados personales o domésticos de funcionarios acreditados), G-1, G-2, G-3, G-4, NATO-1 a NATO-6 o TECRO E-1.

También están exentas de entrevista las personas que soliciten una renovación de visa de turista con validez de 10 años dentro de los 12 meses posteriores al vencimiento y que hayan tenido al menos 18 años al momento de la emisión de la visa anterior.