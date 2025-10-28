Netanyahu ordena ataques contundentes en Gaza tras provocaciones de Hamás

TEL AVIV, Israel (AP) — El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu informó el martes que ha ordenado al Ejército llevar a cabo "ataques contundentes" en Gaza de inmediato, y Hamás respondió que retrasaría la entrega de los restos de un rehén, en una nueva prueba para el frágil alto al fuego mediado por Estados Unidos.

La orden de Netanyahu se produjo después de que un funcionario israelí dijera que Hamás había disparado contra sus fuerzas en el sur de Gaza y después de que el grupo extremista palestino entregara partes de cuerpos el lunes que, según Israel, eran los restos parciales de un rehén recuperado anteriormente en la guerra.

Netanyahu calificó la devolución de los restos como una "clara violación" del acuerdo de alto al fuego, según el cual Hamás debe devolver los rehenes restantes en Gaza lo antes posible.

En otro signo de la fragilidad del alto al fuego, las tropas israelíes fueron atacadas en la ciudad sureña de Rafah el martes y respondieron al fuego, según un funcionario militar israelí que habló bajo condición de anonimato porque aún no ha habido un anuncio oficial.

Frágil tregua se mantiene a pesar de los incidentes

El alto al fuego que comenzó el 10 de octubre se ha mantenido en gran medida a pesar de al menos dos estallidos previos de violencia.

El 19 de octubre, Israel declaró que dos soldados israelíes fueron asesinados por disparos de Hamás. Israel respondió con una serie de ataques que mataron a más de 40 palestinos, según funcionarios de salud locales. Y durante el fin de semana, Israel llevó a cabo un ataque aéreo contra lo que dijo eran militantes de la Yihad Islámica que planeaban un ataque, hiriendo a varias personas.

Todavía hay 13 cuerpos de rehenes en Gaza. Hamás indicó el martes que había recuperado el cuerpo de un rehén, pero después de que Israel anunciara los planes para atacar Gaza, Hamás dijo en un comunicado que retrasaría la entrega.

Un videógrafo de Associated Press en Jan Yunis presenció el martes lo que parecía ser una bolsa blanca para cadáveres siendo sacada de un túnel por varios hombres, incluidos algunos milicianos enmascarados, y luego transportada a una ambulancia. No estaba claro de inmediato qué había en la bolsa.

La lenta recuperación de los restos está planteando un desafío para implementar las siguientes etapas del alto al fuego, que abordarán cuestiones aún más complejas, como el desarme de Hamás, el despliegue de una fuerza de seguridad internacional en Gaza y decidir quién gobernará el territorio.

Hamás ha dicho que está teniendo dificultades para localizar los cuerpos en medio de la vasta destrucción en Gaza, mientras que Israel ha acusado al grupo miliciano de retrasar intencionadamente su devolución.

El fin de semana, Egipto desplegó una comisión de expertos y equipo pesado para ayudar a buscar los cuerpos de los rehenes. Ese trabajo continuaba el martes en Jan Yunis y Nuseirat.

Un funcionario árabe involucrado en la negociación del alto al fuego entre Israel y Hamás señaló que las conversaciones estaban en marcha con ambas partes para tratar de evitar que la tregua colapse. "Ambas partes violaron el acuerdo, pero no hubo una violación significativa", dijo el funcionario, que habló bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad del asunto.

Agregó que las violaciones incluían retrasos en la entrega de cuerpos, el fracaso en abrir el cruce de Rafah entre Gaza y Egipto, retrasos en la evacuación de pacientes de Gaza, la limitada ampliación de la entrega de ayuda y "pequeños enfrentamientos" en la línea que separa a las tropas israelíes del resto de Gaza.

Una familia afligida

Los restos devueltos durante la noche han sido identificados como pertenecientes a Ofir Tzarfati, indicó la oficina de Netanyahu.

Tzarfati fue secuestrado del festival de música Nova en el ataque liderado por Hamás el 7 de octubre de 2023 en Israel que inició la guerra. En total, los militantes mataron a unas 1.200 personas, en su mayoría civiles, y tomaron 251 rehenes ese día.

Tzarfati fue asesinado en cautiverio y su cuerpo fue recuperado por tropas israelíes en noviembre de 2023. En marzo de 2024, su familia recibió restos adicionales para el entierro.

La familia de Tzarfati señaló en un comunicado que esta es la tercera vez que "nos hemos visto obligados a abrir la tumba de Ofir y volver a enterrar a nuestro hijo".

Es la segunda vez desde el alto al fuego que hay problemas con los restos entregados por Hamás. Israel sostuvo que uno de los cuerpos que Hamás devolvió en la primera semana del alto al fuego pertenecía a un palestino no identificado.

Durante un alto al fuego anterior en febrero de 2025, Hamás aseguró que entregó los cuerpos de tres rehenes, Shiri Bibas y sus dos hijos, pero las pruebas mostraron que uno de los cuerpos devueltos fue identificado como una mujer palestina. El cuerpo de Shiri Bibas fue devuelto un día después.

A cambio de los restos de 15 rehenes, Israel ha devuelto a Gaza 195 cuerpos palestinos. Los últimos 20 rehenes vivos fueron devueltos a Israel al inicio del alto al fuego, y a cambio, Israel liberó a aproximadamente 2.000 prisioneros palestinos.

Israel mata a tres palestinos en redada en Cisjordania

Las autoridades israelíes indicaron el martes que mataron a tres milicianos palestinos durante la madrugada, en una operación en la parte norte de Cisjordania, territorio ocupado por Israel, la última acción en la intensificada actividad militar de Israel en el territorio desde que comenzó la guerra.

La policía israelí sostuvo que los tres hombres fueron abatidos al salir de una cueva cerca de Yenín, una ciudad en el norte de Cisjordania conocida como un bastión miliciano. El Ejército israelí afirmó en un comunicado que los milicianos "participaron en actividades terroristas en Yenín", pero no dio más detalles.

Dos milicianos fueron abatidos en la primera ráfaga de disparos. El tercero, que resultó herido, fue asesinado poco después, según el Ejército israelí.

Un comunicado anterior indicó que el Ejército israelí llevó a cabo un ataque aéreo poco después para destruir la cueva. El Ejército confirmó un ataque aéreo en la zona, pero no proporcionó más detalles.

Hamás condenó el ataque en Yenín y más tarde identificó a dos de los tres hombres como milicianos de las Brigadas Qassam de Hamás. El tercer hombre fue referido como un "camarada", pero no se dieron más detalles sobre él.

Israel afirma que las operaciones han reprimido a los milicianos en Cisjordania. Sin embargo, los palestinos y los grupos de derechos humanos dicen que también han muerto decenas de civiles no involucrados, mientras que decenas de miles de personas han sido desplazadas de sus hogares.

Más de 68.500 palestinos han muerto en la guerra en Gaza, según el Ministerio de Salud de Gaza, que no distingue entre civiles y combatientes en su conteo, pero señala que la mayoría son mujeres y niños. El ministerio mantiene registros detallados de bajas que en general son considerados confiables por agencias de la ONU y expertos independientes. Israel cuestiona las cifras, pero no ha proporcionado su propio recuento.