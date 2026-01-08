Nevadas amenazan a Reino Unido por ola de frío en Europa

LONDRES (AP) — Reino Unido anticipaba vientos, lluvias y nevadas potencialmente mortales el jueves mientras una tormenta severa se dirigía desde el suroeste de Inglaterra durante lo que ya ha sido una de las olas de frío más intensas del país en años.

Los meteorólogos indicaron que el grueso de la tormenta golpearía el centro de Inglaterra con hasta 30 centímetros (12 pulgadas) de nieve en solo unas pocas horas, lo que podría interrumpir las escuelas, el transporte y el comercio, especialmente en áreas rurales.

La Met Office, el servicio meteorológico nacional británico, emitió una rara advertencia meteorológica roja —su nivel más alto— para el suroeste de Inglaterra, donde se esperaban ráfagas de viento de hasta 160 km/h (100 mph) en Cornwall y las Islas de Scilly. Advirtió sobre vientos "peligrosos y tormentosos" y olas muy grandes, daños a edificios y hogares, escombros voladores, cancelaciones de viajes generalizadas y cortes de energía.

Las advertencias meteorológicas rojas se emiten cuando ela agencia considera que es "muy probable que haya un riesgo para la vida, con una interrupción sustancial de los viajes, el suministro de energía y posiblemente daños generalizados a la propiedad e infraestructura".

Neil Armstrong, jefe de pronósticos en la Met Office, describió a Goretti como un "evento de múltiples peligros" con lluvias intensas, vientos fuertes y nieve. "Este es un período complejo de clima severo", dijo.

Se espera que la tormenta, que ha sido nombrada Goretti por el servicio meteorológico francés France Meteo, abandone las costas británicas antes de afectar a otras partes del noroeste de Europa, que ya han soportado nieve, hielo y temperaturas bajo cero en los últimos días.

El gobierno británico apuntó que se están emitiendo alertas en teléfonos móviles a las personas afectadas, conteniendo información sobre la advertencia roja y orientación sobre cómo mantenerse a salvo.

Los teléfonos móviles compatibles emitirán un sonido fuerte similar a una sirena incluso si están en silencio, siendo la quinta vez que se utilizan alertas de esta manera. El sonido y la vibración durarán unos 10 segundos. La primera se envió a las 3 p.m. a aquellos en las Islas de Scilly, un archipiélago frente al suroeste de Inglaterra. La segunda se enviará alrededor de las 5 p.m. a personas en Cornwall, el condado en la punta del suroeste de Inglaterra.

La Met Office también emitió advertencias ámbar para muchas partes del Reino Unido. Estas tienen una "mayor probabilidad de impactos por clima severo", lo que significa que existe la posibilidad de retrasos en los viajes, cierres de carreteras y ferrocarriles, cancelaciones de vuelos, cortes de energía y riesgo potencial para la vida y la propiedad.

También la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido ha extendido alertas ámbar de salud por frío para todas las regiones de Inglaterra hasta el 12 de enero, lo que significa que se esperan impactos severos en los servicios de salud y atención social. Los funcionarios esperan un aumento en las muertes, particularmente entre las personas de 65 años o más o con problemas de salud, con impactos también posibles en grupos de edad más jóvenes.

Muchas partes de Gales, el norte de Inglaterra y Escocia llevan varios días cubiertas de nieve, lo que ha llevado a numerosos cierres de escuelas y trastornos en el transporte.

En Holanda, el mal tiempo amainó el jueves, ayudando al Aeropuerto Schiphol de Ámsterdam, que vio cientos de vuelos cancelados en cada uno de los primeros tres días de la semana laboral. Sin embargo, fue brevemente afectado por un corte de energía en la mañana.

La aerolínea nacional holandesa KLM dijo que todavía había largas filas de pasajeros en el aeropuerto, pero agregó que estaba "haciendo todo lo posible para asegurar que los pasajeros que parten salgan a tiempo".

En el otro lado de Europa, en los países del sureste de los Balcanes, el mal tiempo continuaba causando interrupciones generalizadas.

En Serbia, que celebró la Navidad ortodoxa el 7 de enero, la fuerte nieve ha paralizado el tráfico mientras que las temperaturas en Eslovenia han caído a grados centígrados bajo cero (13 grados Fahrenheit bajo cero).

Bosnia, Kosovo y Montenegro enfrentaron inundaciones después de que las fuertes lluvias y la nieve hicieron que los ríos locales se desbordaran, obligando a decenas de personas a evacuar sus hogares.