Nicolás Maduro se declara no culpable en Corte de NY

El depuesto líder venezolano Nicolás Maduro se declaró el lunes no culpable de los cargos federales de narcotráfico en un tribunal estadounidense el lunes.

Maduro hizo su primera comparecencia ante un tribunal estadounidense por los cargos de narcoterrorismo que el gobierno del presidente Donald Trump utilizó para justificar su captura y traslado a Nueva York.

Maduro, vistiendo un uniforme azul de prisión, y su esposa fueron llevados al tribunal alrededor del mediodía para un procedimiento legal breve —pero necesario— que probablemente dará inicio a una prolongada batalla legal sobre si puede ser juzgado en Estados Unidos. Ambos se pusieron auriculares para escuchar el procedimiento en inglés mientras se traducía al español.

La pareja fue transportada bajo custodia armada temprano el lunes desde la cárcel de Brooklyn, donde han estado detenidos, a un tribunal en Manhattan.

El viaje fue rápido. Una caravana que transportaba a Maduro salió de la cárcel alrededor de las 7:15 a.m. y se dirigió a un campo deportivo cercano, donde Maduro se dirigió lentamente a un helicóptero que lo esperaba. El helicóptero voló a través del puerto de Nueva York y aterrizó en un helipuerto de Manhattan, donde Maduro, cojeando, fue cargado en un vehículo blindado.

Pocos minutos después, la caravana policial estaba dentro de un garaje en el complejo del tribunal, justo a la vuelta de la esquina de donde el presidente Donald Trump fue condenado en 2024 por falsificar documentos empresariales. Al otro lado de la calle del tribunal, la policía separó a un pequeño pero creciente grupo de manifestantes de una docena de manifestantes a favor de la intervención, incluido un hombre que quitó una bandera venezolana a quienes protestaban contra la operación de Estados Unidos.

Por estar acusado bajo el sistema legal de Estados Unidos, Maduro tendrá los mismos derechos que cualquier otra persona acusada de un delito, incluido el derecho a un juicio con un jurado de neoyorquinos comunes. Pero también será casi, pero no del todo, único.

Se espera que los abogados de Maduro impugnen la legalidad de su arresto, argumentando que es inmune a la persecución como jefe de un Estado soberano.

El dictador panameño Manuel Noriega intentó sin éxito la misma defensa después de que Estados Unidos lo capturó en una invasión militar similar en 1990. Pero Estados Unidos no reconoce a Maduro como el legítimo jefe de Estado de Venezuela, especialmente después de una reelección muy disputada en 2024.

La nueva presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha exigido que Estados Unidos devuelva a Maduro, quien negó durante mucho tiempo cualquier participación en el tráfico de drogas, aunque el domingo por la noche también adoptó un tono más conciliador en una publicación en redes sociales, invitando a la colaboración con Trump y a "relaciones respetuosas" con Estados Unidos.

Antes de su captura, Maduro y sus aliados afirmaban que la hostilidad de Estados Unidos estaba motivada por el deseo de las ricas reservas de petróleo y minerales de Venezuela.

Estados Unidos capturó a Maduro y a su esposa en una operación militar el sábado, llevándoselos de su hogar en una base militar. Trump dijo que Estados Unidos "administraría" Venezuela temporalmente, pero el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo el domingo que no gobernaría el país en el día a día, aparte de hacer cumplir una "cuarentena de petróleo" existente.

Trump sugirió el domingo que quiere extender el poder estadounidense aún más en el continente.

Hablando a bordo del Air Force One, llamó al presidente de Colombia, Gustavo Petro, "un hombre enfermo que le gusta hacer cocaína y venderla a Estados Unidos. Y no lo hará por mucho tiempo".

También pidió a Rodríguez que proporcione "acceso total" a Venezuela o de lo contrario enfrentará consecuencias.

Trump ha sugerido que la remoción de Maduro permitirá que más petróleo fluya desde Venezuela, pero los precios del petróleo subieron un poco más del 1% en las operaciones del lunes por la mañana a aproximadamente 58 dólares por barril. Hay incertidumbres sobre qué tan rápido se puede aumentar la producción de petróleo en Venezuela tras años de negligencia e inversiones necesarias, así como preguntas sobre la gobernanza y supervisión del sector.

Un archivo de 25 páginas hecho público el sábado acusa a Maduro y a otros de trabajar con cárteles de drogas para facilitar el envío de miles de toneladas de cocaína a Estados Unidos. Podrían enfrentar cadena perpetua si son condenados.

No estaba claro hasta el domingo si Maduro había contratado a un abogado estadounidense.

Él y su esposa, Cilia Flores, han estado bajo sanciones estadounidenses durante años, lo que hace ilegal que cualquier estadounidense reciba dinero de ellos sin primero obtener una licencia del Departamento del Tesoro.

Aunque la acusación contra Maduro dice que funcionarios venezolanos trabajaban directamente con la pandilla Tren de Aragua, una evaluación de inteligencia estadounidense publicada en abril, basada en aportes de las 18 agencias de la comunidad de inteligencia, no encontró coordinación entre el Tren de Aragua y el gobierno venezolano.

Maduro, su esposa y su hijo, quien sigue libre, están acusados junto con el ministro del Interior y Justicia de Venezuela, un exministro del Interior y Justicia, y Héctor Rusthenford Guerrero Flores, un presunto líder del Tren de Aragua que ha sido acusado penalmente en otro caso y sigue prófugo.

Entre otras cosas, la acusación acusa a Maduro y a su esposa de ordenar secuestros, golpizas y asesinatos de aquellos que les debían dinero de drogas o socavaban su operación de tráfico de narcóticos. Eso incluyó el asesinato de un líder narcotraficante en Caracas, según la acusación.

La esposa de Maduro también está acusada de aceptar cientos de miles de dólares en sobornos en 2007 para organizar una reunión entre "un narcotraficante a gran escala" y el director de la Oficina Nacional Antidrogas de Venezuela, lo que resultó en sobornos mensuales adicionales, y que parte del dinero fue para la esposa de Maduro, según la acusación.