Nicolás Maduro y Cilia Flores heridos al huir de fuerzas estadounidenses

Operación de la Fuerza Delta culmina con la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores tras incidente en su complejo de apartamentos.

Por El Universal

Enero 06, 2026 05:50 p.m.
A
Nicolás Maduro y Cilia Flores heridos al huir de fuerzas estadounidenses

WASHINGTON, EU, enero 6 (ANSA/EL UNIVERSAL).- Funcionarios de la administración Trump informaron a los legisladores que el depuesto presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, sufrieron lesiones en la cabeza mientras huían de las fuerzas estadounidenses que intentaban arrestarlos, informó la cadena CNN citando fuentes familiarizadas con la sesión informativa.

Maduro y Flores corrieron e intentaron esconderse detrás de una pesada puerta de acero dentro de su complejo de apartamentos, pero el marco de la puerta era bajo y se golpearon la cabeza al intentar escapar, informaron las autoridades.

Operadores de la Fuerza Delta los capturaron y les administraron primeros auxilios tras sacarlos del complejo.

SLP

El Universal

Operación de la Fuerza Delta culmina con la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores tras incidente en su complejo de apartamentos.

SLP

El Universal

La isla ártica en el centro de tensiones diplomáticas y estratégicas internacionales

SLP

EFE

Karoline Leavitt reveló los planes para alcanzar este objetivo en política exterior

SLP

El Universal

El Departamento de Justicia abandonó la acusación de que pertenecía al Cártel de los Soles