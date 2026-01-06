Nicolás Maduro y Cilia Flores heridos al huir de fuerzas estadounidenses
Operación de la Fuerza Delta culmina con la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores tras incidente en su complejo de apartamentos.
WASHINGTON, EU, enero 6 (ANSA/EL UNIVERSAL).- Funcionarios de la administración Trump informaron a los legisladores que el depuesto presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, sufrieron lesiones en la cabeza mientras huían de las fuerzas estadounidenses que intentaban arrestarlos, informó la cadena CNN citando fuentes familiarizadas con la sesión informativa.
Maduro y Flores corrieron e intentaron esconderse detrás de una pesada puerta de acero dentro de su complejo de apartamentos, pero el marco de la puerta era bajo y se golpearon la cabeza al intentar escapar, informaron las autoridades.
Operadores de la Fuerza Delta los capturaron y les administraron primeros auxilios tras sacarlos del complejo.
