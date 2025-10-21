Nicolas Sarkozy ingresa a cárcel parisina por condena histórica

PARIS, Francia, octubre 21 (ANSA/EL UNIVERSAL).- El expresidente francés Nicolas Sarkozy (2007-2012) se presentó este martes en la cárcel parisina donde deberá cumplir una condena a cinco años por asociación delictiva en el caso que investiga la presunta financiación libia de su campaña presidencial de 2007.

A sus 70 años, Sarkozy se convierte en el primer exjefe de Estado francés en ser encarcelado.

Sarkozy salió de su residencia acompañado de su esposa, la cantante y actriz italiana Carla Bruni, y con ella de la mano llegó hasta la puerta de la penitenciaría de La Santé, en París.

Frente a su domicilio, en el distrito 16, simpatizantes, familiares y amigos se congregaron para mostrar su solidaridad. Muchos cantaron repetidamente la "Marsellesa", el Himno nacional de Francia, en honor al expresidente.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Durante el trayecto a prisión, Sarkozy publicó un comunicado en redes sociales reafirmando su inocencia: "Quiero decirles, con la firmeza que me caracteriza, que no es un expresidente de la República quien está siendo arrestado esta mañana, sino un hombre inocente".

El expresidente describió su caso como un "escándalo judicial" y un "calvario" que ha enfrentado durante más de una década y destacó que la investigación se inició con base en un documento "cuya falsedad ya ha sido demostrada". "Se trata de un caso de financiación ilegal, sin la más mínima financiación", afirmó.

En declaraciones que el diario Le Figaro publica este martes, Sarkozy, quien espera permanecer en prisión el menor tiempo posible, afirmó que su "vida es una novela" y enfatizó: "Querían hacerme desaparecer, y esto me hace renacer".

Su defensa ya ha presentado una solicitud de liberación, que será revisada por un juez y un tribunal de apelación en los próximos dos meses. Si se deniega la solicitud, Sarkozy podría permanecer en prisión preventiva hasta su juicio de apelación, previsto para marzo de 2026.

Sarkozy fue declarado culpable de asociación delictiva por permitir que "allegados y aliados políticos que actuaban en su nombre" se acercaran a las autoridades de Libia, entonces gobernada por el dictador Muamar el Gadafi, para "obtener apoyo financiero" para su campaña presidencial.

Los hechos ocurrieron entre 2005 y 2007, cuando era ministro del Interior y líder del partido conservador ahora extinto Unión del Movimiento Popular (UMP).

Sin embargo, el tribunal absolvió a Sarkozy de los cargos de malversación de fondos, corrupción pasiva y financiación ilegal de campañas, al determinar que, en última instancia, no utilizó fondos libios en su victoriosa candidatura al Palacio del Elíseo.

Según la prensa francesa, Sarkozy ocupará una celda de 11 metros cuadrados con una ventana sellada y sin acceso a un teléfono móvil. Podrá ver un pequeño televisor y permanecerá en régimen de aislamiento, medida adoptada para garantizar su seguridad.

También podrá usar utensilios como cuchillo y tenedor de punta redondeada, cocinar en una pequeña estufa y comprar comida de un catálogo especial. Podrá pasar una hora al día en el patio de la prisión, siempre escoltado por tres guardias.

Sarkozy podrá recibir dos visitas semanales, incluyendo las de su esposa, Carla Bruni, y de sus hijos, y mantendrá contacto sin restricciones con sus abogados. También podrá leer hasta tres libros de bolsillo por semana. "Llevo conmigo los dos volúmenes de 'El Conde de Montecristo' y la biografía de Jesús, escrita por Jean-Christian Petitfils", reveló.