Repatriación de caudillo libio: polémica en Italia

MILÁN (AP) — Los fiscales de Roma han iniciado una investigación contra la primera ministra Giorgia Meloni y dos ministros del gobierno por repatriar a un caudillo libio buscado por la Corte Penal Internacional en La Haya, anunció la primera ministra el martes.

Meloni dio a conocer la investigación por presunta complicidad con Ossama Anjiem, también conocido como Ossama al-Masri, en un video publicado en las redes sociales. Dijo que sus ministros de Justicia e Interior y un subsecretario también están en el punto de mira de la investigación.

El gobierno de Meloni ha sido criticado por la oposición, grupos de derechos humanos y la propia CPI por liberar a al-Masri por una tecnicidad después de que fue arrestado en la ciudad norteña de Turín con una orden del tribunal internacional.

Meloni dijo que presume que la investigación fue provocada por una denuncia de un político de la oposición. En Italia, los fiscales deben iniciar investigaciones basadas en denuncias, y corresponde a un juez de audiencia preliminar decidir si se presentan cargos o no. El proceso puede tardar meses, si no más.

Italia arrestó a al-Masri en Turín, donde había asistido a un partido de fútbol, el 19 de enero, un día después de que se emitiera la orden de arresto de la CPI. Fue expulsado en un avión gubernamental el 21 de enero, después de que un tribunal no confirmara su arresto.

Meloni se quejó en la publicación de redes sociales de que la orden fue emitida a su llegada a Italia "después de haber permanecido alrededor de 12 días en otros tres países europeos".

Dijo que la orden de arresto internacional no había sido transmitida al Ministerio de Justicia como lo exige la ley "y por esta razón el Tribunal de Apelaciones en Roma decidió no confirmar el arresto".

"En este punto, este sujeto estaba libre en territorio italiano, y en lugar de dejarlo libre, decidimos expulsarlo y repatriarlo inmediatamente por razones de seguridad con un vuelo, como ocurre en otros casos similares", indicó.

Meloni expresó indignación por la investigación, y añadió: "No puedo ser chantajeada. No me intimidarán".

También están bajo investigación el ministro de Justicia Carlo Nordio y el ministro del Interior Matteo Piantedosi, así como el subsecretario Alfredo Mantovani.