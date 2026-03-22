Nuevo apagón oscurece a Cuba

La Habana, Cuba.- La estatal Unión Eléctrica de Cuba informó que se produjo una desconexión total del sistema energético de la isla el sábado por la tarde, dejando a la isla completamente sin luz.

Millones de personas se quedaron sin fluido al tiempo que el Ministerio de Energía y Minas indicó en su cuenta de X que se implementaban "los protocolos para el restablecimiento".

Es la tercera caída que se produce en marzo, ya un mes y medio de que el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump impusiera un cerco petrolero a la isla castigando la ya vulnerable red de electricidad de la nación caribeña.

La Unión Eléctrica —que depende del Ministerio de Energía y Minas— no informó en lo inmediato del motivo de este nuevo apagón nacional en particular en el contexto de un sistema muy vulnerable, algunas de cuyas centrales termoeléctricas tienen más de 30 años de explotación.

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Las interrupciones, ya sean en todo el país o por regiones, se volvieron relativamente constantes en estos dos últimos años debidos a las averías de la vieja infraestructura. Además de los apagones diarios de hasta 12 horas, que se producen por la falta de combustible que inestabilizan también al sistema. El último apagón nacional se había registrado el pasado lunes.

Las autoridades y el propio presidente Miguel Díaz-Canel reconocieron que la isla ya no cuenta con reservas. El viceministro de Energía y Minas, Argelio Abad Vigo, detalló esta semana que el país acumula tres meses sin recibir suministros de diésel, fuel oil, gasolina, turbocombustible para la aviación ni gas licuado de petróleo, los cuales son vitales para la economía y para la generación de corriente. Cuba produce apenas el 40% del combustible que necesita para mover su economía.

Trump implementó un cerco energético a la isla a finales de enero, luego del ataque a Venezuela —uno de los aliados de Cuba suministrador de petróleo— agudizando una crisis de un lustro y presionando un cambio de modelo político en la isla.

Las caídas de los sistemas y los apagones diarios por sectores tienen un fuerte impacto en la población, cuya vida se ve trastocada ya sea por las reducciones de horarios laborales, la falta de energía para cocinar o la pérdida de sus alimentos cuando las neveras dejan de funcionar, entre muchas otras consecuencias.