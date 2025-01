Polémica designación del Fiscal para DC

WASHINGTON (AP) — Durante años, el activista conservador Ed Martin ha promovido las falsas afirmaciones de Donald Trump de que las elecciones de 2020 fueron robadas, ha criticado los casos penales contra los que asaltaron el Capitolio y ha representado a algunos de ellos en la corte. Ahora, está al frente de la oficina que procesó a casi 1.600 acusados en el disturbio del 6 de enero de 2021, antes de que Trump —ahora de vuelta en la Casa Blanca— pusiera fin a la mayor investigación en la historia del Departamento de Justicia con un golpe de pluma.

La primera semana de Martin como fiscal interino para el Distrito de Columbia marcó un cambio radical para los fiscales de base de la oficina. Supervisó la anulación de cientos de casos del 6 de enero y celebró los indultos de Trump a policías y activistas antiaborto que habían sido procesados por ese mismo despacho. Y el lunes, Martin ordenó una revisión interna del uso de un cargo de delito grave impuesto a cientos de asaltantes del Capitolio, instruyendo a los empleados a entregar archivos, correos electrónicos y otros documentos, según un correo electrónico obtenido por The Associated Press.

La designación de Martin, exjefe del Partido Republicano de Missouri, subraya el compromiso de Trump de instalar leales en puestos clave en el Departamento de Justicia, que el presidente republicano afirma fue "politizado" contra él y sus seguidores por la administración del presidente Joe Biden. Mike Davis, un aliado de Trump, describió a Martin en una publicación en redes sociales como un líder "audaz e intrépido" que "limpiará" esa dependencia, la cual Davis describió como "epicentro de la guerra jurídica y persecución política".

Martin informó a los empleados en un correo electrónico que estaba junto a Trump en el Despacho Oval cuando el presidente concedió clemencia la semana pasada a dos policías de Washington procesados por su participación en la persecución mortal de un hombre en una motoneta y el encubrimiento subsiguiente. Y en una publicación en redes sociales la semana pasada, Martin pareció describir a los fiscales federales como "los abogados del presidente".

"Basado en los informes públicos, parece que está en este rol puramente para ejecutar las prioridades políticas del presidente en vez de encargarse de proteger la seguridad pública en Washington", estimó Alexis Loeb, quien fue subdirector de la sección que procesó los casos del 6 de enero antes de dejar el gobierno el año pasado.

No está claro si Trump tiene la intención de nominar a Martin para el puesto de manera permanente, lo cual requeriría confirmación del Senado. Un portavoz de la Casa Blanca no respondió de inmediato a un mensaje de texto sobre Martin el lunes.

La fiscalía federal se negó a hacer que Martin estuviera disponible para una entrevista con The Associated Press el lunes y no respondió de inmediato a preguntas sobre la revisión interna que ordenó. En un comunicado publicado esta semana por su oficina, Martin agradeció a Trump por confiar en él para "ayudar a restablecer la ley y el orden" en Washington.

"Prometo trabajar tan duro como él lo hace por Estados Unidos, aunque nadie trabaja más que él", aseveró Martin sobre el presidente.

Poco después de la orden de clemencia general de Trump, el nombre de Martin apareció al final de una serie de presentaciones judiciales que buscaban desestimar las acusaciones pendientes del 6 de enero, incluidos casos contra personas acusadas de agredir a policías.

La semana pasada, se instruyó a los fiscales a referirse a Martin en los documentos judiciales simplemente como "Fiscal de Estados Unidos Ed Martin" después de que algunos presentaran documentos describiéndolo como el fiscal principal "interino", según un exfiscal federal que habló bajo condición de anonimato debido a persistentes amenazas de violencia.

Una semana después, Martin anunció un "proyecto especial" para revisar el uso de un cargo de obstrucción de delito grave impuesto a cientos de acusados del disturbio en el Capitolio. Los fiscales tuvieron que retirar el cargo de obstrucción de un procedimiento oficial en muchos casos después de un fallo de la Corte Suprema el año pasado que limitaba el delito, encontrando que debe incluir pruebas de que los acusados intentaron alterar o destruir documentos.

Calificando el uso del cargo como "un gran fracaso de nuestra oficina", Martin ordenó a los abogados entregar a dos supervisores todos los "archivos, documentos, notas, correos electrónicos y otra información relevante", según una copia del correo electrónico revisada por la AP. Ordenó a los supervisores proporcionar un informe preliminar sobre el asunto para el viernes.

"Necesitamos llegar al fondo de esto", escribió Martin. Lo llama el "Proyecto 1512", porque el delito cae bajo esa sección de la ley.

La acción de clemencia de Trump llevó a la liberación de más de 200 personas bajo custodia federal, incluidas personas vistas en cámara atacando violentamente a las fuerzas del orden.

El vicepresidente JD Vance, quien había dicho previamente que los atacantes violentos del Capitolio "obviamente" no deberían ser indultados, defendió la acción de Trump en una entrevista con CBS que se emitió el domingo. Vance alegó, sin proporcionar pruebas, que a los acusados del 6 de enero se les "negaron las protecciones constitucionales".

Ashley Akers, quien procesó docenas de casos del 6 de enero antes de dejar el Departamento de Justicia el viernes, dijo que Vance está "engañando al público estadounidense en un intento de excusar el injustificable indulto general otorgado a los atacantes del Capitolio".

"Es revelador que (Vance) no dio ni un solo ejemplo de cómo se han violado los derechos constitucionales de estos acusados", sostuvo Akers. "La evidencia pública habla por sí misma".

Después de la orden de clemencia de Trump, Martin instó a un juez a eliminar las restricciones que prohíben a Stewart Rhodes, fundador de Oath Keepers, y a varios otros acusados del 6 de enero entrar en Washington y el edificio del Capitolio. Martin dijo que si un juez prohibiera las visitas a Washington de personas indultadas por Joe Biden —como el hermano del expresidente, Jim, o el general Mark Milley— "creo que la mayoría de los estadounidenses se opondrían".

El juez Amit Mehta cambió de rumbo el lunes, dictaminando que Rhodes y otros Oath Keepers con condenas conmutadas no están sujetos a las restricciones de viaje que ordenó la semana pasada.

Martin habló en un mitin "Stop the Steal" en la víspera del disturbio y formó parte del consejo de un grupo llamado Patriot Freedom Project, que ha recaudado dinero para apoyar a los acusados del 6 de enero y a sus familias. Los documentos judiciales lo enumeraron como abogado de al menos tres acusados del disturbio en el Capitolio, incluido un miembro de los Proud Boys que se declaró culpable de cargos graves.

Un día antes del disturbio en el Capitolio, Martin dirigió a la multitud a cantar "Stop the Steal" durante un mitin en Washington.

"Lo que están robando no es solo una elección. Es nuestro futuro y es nuestra república", dijo a la multitud.

Al día siguiente, Martin asistió al mitin del 6 de enero de Trump cerca de la Casa Blanca y publicó mensajes en redes sociales sobre la multitud.

"Estoy en el Capitolio ahora mismo", tuiteó Martin después de que estallara el disturbio. "Multitud ruidosa pero nada fuera de control. Ignora las #FakeNews".

En un blog, ha repetido algunas de las retóricas de Trump sobre un supuesto "estado profundo", un Departamento de Justicia politizado y los eventos del 6 de enero de 2021. Martin afirma que ha visto miles de horas de video de ese día.

"Y, si lo ves por un tiempo, te das cuenta de que el 99,9% de esa gente son personas normales haciendo cosas normales: paseando por los terrenos y el edificio del Capitolio", escribió.