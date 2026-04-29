OIEA confirma que uranio enriquecido de Irán sigue en Isfahán

NACIONES UNIDAS (AP) — La mayor parte del uranio altamente enriquecido de Irán probablemente sigue en su complejo nuclear de Isfahán, bombardeado por ataques aéreos el año pasado y que ha afrontado ofensivas menos intensas en la guerra de este año con Estados Unidos e Israel, dijo a The Associated Press el jefe del organismo nuclear de la ONU.

OIEA confirma presencia de uranio en Isfahán

Rafael Grossi dijo el martes en una entrevista que el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) cuenta con imágenes satelitales que muestran los efectos de los más recientes ataques aéreos de Estados Unidos e Israel contra Irán y que "seguimos recibiendo información".

Las inspecciones del OIEA terminaron en Isfahán cuando Israel lanzó en junio una guerra de 12 días en la que Estados Unidos bombardeó tres instalaciones nucleares iraníes.

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El organismo de vigilancia nuclear de la ONU cree que un gran porcentaje del uranio altamente enriquecido de Irán "estaba almacenado allí en junio de 2025 cuando estalló la guerra de 12 días, y ha estado allí desde entonces", señaló Grossi.

"No hemos podido inspeccionar ni descartar que el material esté en el sitio y que los sellos —los sellos del OIEA— permanezcan allí", explicó. "Espero que podamos hacerlo, así que lo que le digo es nuestra mejor estimación".

Imágenes de un satélite de Airbus muestran un camión cargado con 18 contenedores azules entrando en un túnel del Centro de Tecnología Nuclear de Isfahán el 9 de junio de 2025, justo antes de que comenzara la guerra del año pasado. Esos contenedores, que presuntamente contienen uranio altamente enriquecido, probablemente siguen allí.

Inspecciones y negociaciones para controlar el material nuclear

El OIEA también quiere inspeccionar las instalaciones nucleares de Irán en Natanz y Fordo, donde también hay algo de material nuclear, añadió el director general del OIEA.

Irán forma parte del Tratado de No Proliferación Nuclear, cuya revisión quinquenal está en curso en la sede de la ONU. En virtud de sus disposiciones, Irán está obligado a abrir sus instalaciones nucleares a la inspección del OIEA, indicó Grossi.

Irán tiene 440,9 kilogramos (972 libras) de uranio enriquecido hasta una pureza del 60%, un corto paso técnico respecto de los niveles de grado armamentístico del 90%, según el organismo. Grossi ha dicho que el OIEA piensa que unos 200 kilogramos (unas 440 libras) están almacenados en túneles del sitio de Isfahán.

Las reservas de uranio iraní podrían permitir que el país construya hasta 10 bombas nucleares, si decide convertir su programa en un arma, declaró Grossi a la AP el año pasado.

Teherán ha insistido durante mucho tiempo en que su programa nuclear es pacífico. El presidente Donald Trump dijo que una de las principales razones por las que Estados Unidos fue a la guerra fue negar a Irán la capacidad de desarrollar armas nucleares, aun cuando ha insistido en que los ataques del verano pasado "aniquilaron" el programa atómico del país.

Grossi señaló el miércoles, en una conferencia de prensa de la ONU, que Irán declaró una nueva instalación de enriquecimiento de uranio en Isfahán en junio y que los inspectores del OIEA tenían previsto visitarla el día en que comenzaron los ataques. Indicó que, al parecer, la instalación no fue alcanzada en los ataques contra Isfahán este año ni el pasado.

El OIEA ha hablado con Rusia y otros de tomar el uranio altamente enriquecido de Irán

Grossi dijo que el OIEA ha conversado con Rusia y otros países sobre la posibilidad de enviar el uranio altamente enriquecido de Irán fuera del país, una operación compleja que requeriría un acuerdo político o una gran operación militar de Estados Unidos en territorio hostil.

Trump dijo el miércoles que el presidente ruso Vladímir Putin renovó su oferta de ayudar a Estados Unidos a gestionar el uranio enriquecido de Irán. El mandatario estadounidense afirmó que le dijo a Putin que era más importante que el líder ruso "se involucrara en poner fin a la guerra con Ucrania".

Grossi, por su parte, señaló que "lo que será importante es que ese material salga de Irán" o que se mezcle para reducir su nivel de enriquecimiento.

Afirmó que el OIEA participó en conversaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán en febrero, pero no ha formado parte de las recientes negociaciones de alto el fuego mediadas por Pakistán. Indicó que el organismo ha mantenido conversaciones por separado con Estados Unidos y de manera informal con Irán.

Trump dijo a Axios el miércoles que ha rechazado la propuesta más reciente de Irán, que pedía posponer las conversaciones sobre su programa nuclear y ofrecía poner fin a su control asfixiante sobre el estrecho de Ormuz, una ruta marítima crucial para los envíos de petróleo y gas natural, si Estados Unidos levanta su bloqueo y pone fin a la guerra.

Grossi dijo a los periodistas el miércoles que, en 2015, Irán tenía un programa nuclear mucho más pequeño, con un tipo de centrifugadora, cuando aceptó limitar su programa nuclear en un acuerdo con seis grandes potencias. Trump retiró a Estados Unidos del acuerdo en 2018.

El jefe del OIEA dijo que las negociaciones ahora son "un juego completamente distinto" debido al "progreso exponencial" de Irán no solo en el enriquecimiento de uranio, sino en el uso de la última generación de centrifugadoras, distintos compuestos y nuevas instalaciones.

Un acuerdo entre Estados Unidos e Irán requeriría "voluntad política"

Se necesitaría "voluntad política" de Teherán para alcanzar un acuerdo, le dijo Grossi a la AP, subrayando que "Irán tiene que estar convencido de que es importante negociar".

Los líderes de Irán afirman que están dispuestos a negociar y también lo está el presidente republicano de Estados Unidos, señaló Grossi, pero "donde aparece la frustración, aparentemente para ambos, es que no parecen llegar a un acuerdo, o estar en el mismo nivel, sobre qué debe hacerse primero, o sobre la forma de hacerlo".

Al describirse como un negociador al que le gusta ver un "destello de esperanza", Grossi observó que "algo importante es que, aparentemente, ambas partes están interesadas en llegar a un acuerdo".

Cuando se le preguntó sobre si cree que los iraníes hablan en serio respecto de alcanzar un acuerdo, el secretario de Estado Marco Rubio dijo esta semana a Fox News Channel que son negociadores hábiles que buscan ganar tiempo y que cualquier acuerdo debe ser "uno que definitivamente les impida lanzarse hacia un arma nuclear en cualquier momento".