Ola invernal golpea centro-norte y este de EU

HOUSTON.- Se preveía una ráfaga de clima invernal que traería nevadas y sensaciones térmicas por debajo del punto de congelación a la región centro-norte y la costa este de Estados Unidos el sábado, así como temperaturas gélidas a partes del sur, incluida la normalmente cálida Florida

En el noreste de Ohio, una ráfaga de nieve intensa y vientos fuertes creaba condiciones de visibilidad nula, según el Servicio Meteorológico Nacional. Estas condiciones se desplazaban el sábado hacia la zona metropolitana de Cleveland y se tiene previsto que avancen al este en Pensilvania y partes de Nueva York.

"Anticipen una visibilidad de menos de un cuarto de milla (menos de 400 metros) y una rápida acumulación de nieve en los caminos. Viajar será complicado y posiblemente peligroso bajo la intensa nieve", señaló el Servicio Meteorológico Nacional.

"Se pronostica que las próximas noches serán muy frías para gran parte del centro y el este de Estados Unidos", destacó el sábado el Centro de predicción del Tiempo, parte del Servicio Meteorológico Nacional. "Los pronósticos indican sensaciones térmicas bajo cero desde las Grandes Llanuras hasta el centro-norte y el noreste, con las sensaciones térmicas más frías para la parte superior de la región centro-norte el domingo por la noche".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Se tiene previsto que la nieve cubra Connecticut, Massachusetts y Rhode Island para el domingo por la noche con hasta 10 centímetros (cuatro pulgadas) en algunas zonas.

El clima frío no se limitaría a partes del norte de Estados Unidos, ya que se espera que Oklahoma, Tennessee, Georgia y Florida reciban temperaturas cercanas al punto de congelación, al menos durante el fin de semana.

En Tallahassee, Florida, los residentes podrían ver algo de nieve el domingo por la mañana, según el Servicio Meteorológico Nacional. Pero si hay nieve, no durará mucho.