ONU condena ataques iraníes a Oriente Medio

Por EFE

Marzo 12, 2026 03:00 a.m.
A
ONU condena ataques iraníes a Oriente Medio

Naciones Unidas.- El Consejo de Seguridad de la ONU priorizó este miércoles dar su apoyo a una resolución, presentada por Baréin, que condena los bombardeos de Irán a países de Oriente Medio como respuesta al operativo conjunto de Estados Unidos e Israel, no mencionados en el texto, a una, presentada por Rusia, que instaba a "todas las partes" a poner fin a la ofensiva.

El texto contra los bombardeos iraníes salió adelante con el apoyo de 13 de los 15 países que forman el órgano. Rusia y China se abstuvieron por considerar que esa resolución estaba "desequilibrada" y que era "sesgada y parcial".

"Confunde la causa y el efecto", declaró el embajador ruso ante la ONU, Vasili Nebenzia.

Mientras, el documento ruso, que no mencionaba a ningún país "intencionadamente" con el objetivo de encontrar el "consenso", solo contó con el apoyo de 4 de los 15 miembros del órgano (Rusia, China, Somalia y Pakistán), el voto en contra de Letonia y de los Estados Unidos de Norteamérica y 9 abstenciones, entre ellas la de Francia, Reino Unido y Colombia.

El documento aprobado, presentado por Baréin en nombre de Kuwait, Omán, Catar, Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos y Jordania, "exige" a Irán que "ponga fin de inmediato y sin condiciones a toda provocación o amenaza contra los Estados vecinos".

