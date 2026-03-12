ONU condena ataques iraníes a Oriente Medio
Naciones Unidas.- El Consejo de Seguridad de la ONU priorizó este miércoles dar su apoyo a una resolución, presentada por Baréin, que condena los bombardeos de Irán a países de Oriente Medio como respuesta al operativo conjunto de Estados Unidos e Israel, no mencionados en el texto, a una, presentada por Rusia, que instaba a "todas las partes" a poner fin a la ofensiva.
El texto contra los bombardeos iraníes salió adelante con el apoyo de 13 de los 15 países que forman el órgano. Rusia y China se abstuvieron por considerar que esa resolución estaba "desequilibrada" y que era "sesgada y parcial".
"Confunde la causa y el efecto", declaró el embajador ruso ante la ONU, Vasili Nebenzia.
Mientras, el documento ruso, que no mencionaba a ningún país "intencionadamente" con el objetivo de encontrar el "consenso", solo contó con el apoyo de 4 de los 15 miembros del órgano (Rusia, China, Somalia y Pakistán), el voto en contra de Letonia y de los Estados Unidos de Norteamérica y 9 abstenciones, entre ellas la de Francia, Reino Unido y Colombia.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
El documento aprobado, presentado por Baréin en nombre de Kuwait, Omán, Catar, Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos y Jordania, "exige" a Irán que "ponga fin de inmediato y sin condiciones a toda provocación o amenaza contra los Estados vecinos".
no te pierdas estas noticias
José Antonio Kast: país con finanzas debilitadas y crimen en avance
EFE
El mandatario chileno alertó sobre la situación económica y el aumento del narcotráfico en su primer mensaje público.
Gobierno de Estados Unidos abre nueva investigación comercial para aranceles
AP
La investigación incluye países como China, Unión Europea, México y Japón, entre otros.
Zorro rojo polizón llega a zoológico del Bronx en Nueva York
AP
Un zorro rojo de 5 kg fue encontrado en un buque de carga y ahora está bajo cuidado veterinario en el zoológico del Bronx.