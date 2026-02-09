ONU espera pago de deuda de Estados Unidos para 2024

NACIONES UNIDAS (AP) — La Organización de las Naciones Unidas señaló el lunes que sigue a la espera de saber cuánto de los casi 4.000 millones de dólares que Estados Unidos adeuda al organismo tiene la intención de pagar el gobierno del presidente Donald Trump y cuándo recibiría el dinero.

ONU alerta colapso financiero por deuda de Estados Unidos

El secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió la semana pasada que el organismo mundial enfrenta un "inminente colapso financiero" a menos que se implementen reformas a sus reglas financieras o que los 193 países miembros paguen sus cuotas, un mensaje claramente dirigido a Estados Unidos.

Estados Unidos debe 2.196 millones de dólares al presupuesto operativo regular de la ONU, incluidos 767 millones de dólares para este año, según un funcionario de Naciones Unidas. Además, debe 1.800 millones de dólares para el presupuesto de operaciones de paz de la ONU, y esa cifra también aumentará.

Detalles confirmados sobre pagos y comunicación con Estados Unidos

La misión de Estados Unidos ante la ONU confirmó que el embajador Mike Waltz señaló que el gobierno de Trump planea un pago inicial significativo en las próximas semanas, aunque aún no se determina un monto final. Reuters fue el primer medio en informar sobre los comentarios de Waltz.

El portavoz de la ONU, Stephane Dujarric, dijo el lunes a la prensa que Guterres ha estado en contacto con Waltz "desde hace bastante tiempo", y que el controlador de la ONU también ha estado en contacto con funcionarios estadounidenses.

"Estamos esperando a ver exactamente cuándo se realizarán los pagos y por qué monto", dijo Dujarric.

En una carta dirigida a todos los Estados miembro la semana pasada, Guterres señaló que el presupuesto para las operaciones regulares de Naciones Unidas podría quedarse sin fondos para julio, lo que podría afectar drásticamente sus operaciones.

Trump ha dicho que Naciones Unidas no ha alcanzado con su potencial. Su gobierno no hizo ningún pago a la ONU en 2025, y se ha retirado de algunas de las agencias del organismo, como la Organización Mundial de la Salud y la agencia cultural UNESCO, al tiempo que retira fondos de muchas otras.

Funcionarios de la ONU han dicho que el 95% de los retrasos al presupuesto regular de la ONU provienen de Estados Unidos.

El segundo lugar en la lista de adeudos en sus cuotas regulares obligatorias es Venezuela, que debe 38 millones de dólares, informó el funcionario de la ONU. La nación sudamericana, cuya economía atravesaba problemas antes de que Estados Unidos llevara a cabo un operativo militar para capturar al entonces presidente Nicolás Maduro en enero pasado, ha perdido su derecho a voto en la Asamblea General luego de una mora de dos años.

Casi 60 países pagaron sus cuotas anuales antes de la fecha límite del 8 de febrero.