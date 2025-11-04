Operación Midway Blitz: Agentes de la Patrulla Fronteriza desatan polémica en Chicago

ROSEMONT, Illinois, EE.UU. (AP) — El comandante de la Patrulla Fronteriza que encabeza una ofensiva contra la inmigración ilegal en Chicago aplaudió las agresivas tácticas de sus agentes, que han provocado la reacción de los residentes y demandas judiciales.

Desde su uso de agentes químicos hasta una redada en helicóptero en un edificio de apartamentos, Gregory Bovino defendió el enfoque de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), calificándolo como apropiado y necesario para lo que, en su opinión, son amenazas que sus agentes han enfrentado en la tercera ciudad más grande del país.

"No tenía ninguna razón para pensar que sería tan malo, pero es mucho peor de lo que jamás creí", dijo Bovino a The Associated Press en una amplia entrevista realizada entre reuniones con empleados en una oficina suburbana de la CBP y una declaración en los crecientes litigios sobre sus tácticas.

Más de 3.200 personas con presuntas violaciones a las leyes de inmigración han sido arrestadas desde que comenzó la "Operación Midway Blitz" en septiembre, como parte del impulso del gobierno del presidente Donald Trump de apuntar a ciudades con políticas de inmigración de "santuario". Lo que comenzó como un puñado de arrestos en comunidades con alta población latina e inmigrante se ha extendido por la ciudad de 2,7 millones de habitantes y sus muchos suburbios, llegando hasta Indiana.

Bovino habló con la AP mientras los agentes que han pasado dos meses en Chicago, algunos trasladados directamente de una ofensiva en Los Ángeles, eran reemplazados por nuevos equipos. Comparó a los agentes que se despliegan en la región con policías que trabajan en sus áreas, pero su misión es contrarrestar una "invasión" de "criminales ilegales", como los líderes del gobierno de Trump describen a las personas que viven en el país sin permiso legal.

"Somos lo que ahora llamo rompe-santuarios", dijo. "No hay santuarios. No habrá santuarios".

Redoblando el uso de agentes químicos

Bovino es visible en Chicago, donde la vista de agentes de la Patrulla Fronteriza lejos de las fronteras internacionales ha sorprendido a los residentes.

Mientras mantiene su trabajo como jefe de un sector de la Patrulla Fronteriza en El Centro, California, a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, Bovino ha realizado patrullas en bote por el río Chicago y ha encabezado a agentes armados en una marcha por el distrito comercial de Michigan Avenue. Se le ve regularmente en operaciones diarias, frecuentemente en Little Village, un barrio mexicano con un concurrido corredor comercial.

Las apariciones de agentes en y alrededor de Chicago provocan respuestas rápidas de activistas y residentes, que hacen sonar silbatos y tocan bocinas mientras algunos siguen a los vehículos de la CBP. Los agentes han utilizado cada vez más balas de goma, bolas de pimienta y gas CS, un irritante sintético utilizado por la policía como gas lacrimógeno.

Durante un enfrentamiento en Little Village, Bovino lanzó un bote de gas hacia una multitud en la que, según él, había varios alborotadores. El Departamento de Seguridad Nacional dijo que el funcionario fue golpeado con una piedra. Los transeúntes rechazaron esa afirmación, diciendo que los agentes lanzaron gas sin previo aviso.

Bovino dijo a la AP que el uso de agentes químicos es "mucho menos letal" que lo que enfrentan los agentes.

"Usamos la menor cantidad de fuerza necesaria para efectuar el arresto, es lo que hacemos", dijo. "Si tuviera más gas CS, lo habría desplegado".

Las tácticas de los agentes de inmigración son objeto de impugnaciones legales. Una jueza ha exigido que usen cámaras corporales y documenten los arrestos, y ha obligado a Bovino a comparecer ante un tribunal. Broadview, un suburbio donde se encuentra un centro de procesamiento de inmigración, también ha abierto tres investigaciones penales contra agentes federales.

Elogio de una redada que amplificó tensiones

Los agentes han realizado arrestos fuera de tribunales, escuelas, viviendas y, cada vez más, en autopistas. El lunes, media docena de agentes visitaron una parada de camiones en Hampshire, a unos 80 kilómetros (50 millas) de Chicago, para golpear en las cabinas de los camiones y preguntar a los conductores si eran ciudadanos estadounidenses. La operación se asemejaba a los puntos de control de la Patrulla Fronteriza que son comunes a lo largo de la frontera mexicana. La AP presenció dos arrestos: un hombre uzbeko y un conductor ruso con una solicitud de asilo pendiente.

Bovino habló poco después de que el presidente Donald Trump respaldara el uso, por parte de su administración, de gas lacrimógeno y otras tácticas pocas veces vistas lejos de la frontera porque "tienes que sacar a la gente".

"Creo que (las redadas) no han ido lo suficientemente lejos porque hemos sido obstaculizados por los jueces, por los jueces liberales, que fueron nombrados por Biden y por Obama", dijo Trump en una entrevista en "60 Minutes" de CBS que se emitió el domingo.

Bovino insiste en que algunos residentes de Chicago le han agradecido, incluso después de una redada donde cientos de agentes tomaron por asalto un edificio de apartamentos en el barrio mayoritariamente negro de South Shore, que ha tenido una gran afluencia de migrantes y ha provocado frecuentes quejas.

Los agentes utilizaron un helicóptero Blackhawk para descender en rápel sobre el edificio y explosivos para abrir puertas en una redada que los críticos calificaron de excesiva e inhumana.

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, pidió que se investigaran los informes de que se ataron con bridas a niños mientras varios ciudadanos estadounidenses también fueron retenidos durante horas. Las autoridades federales dijeron que arrestaron a dos personas presuntamente vinculadas a la pandilla callejera Tren de Aragua, junto con docenas de sospechosos de violar las leyes de inmigración.

Bovino dijo que, según la inteligencia obtenida por la agencia, el edificio era una amenaza, lo que provocó el enfoque de mano dura.

"Mucha gente dijo que aquello fue demasiado. Bueno, exactamente, ¿cómo pretenden llevar a un elemento de seguridad al techo para que éste sea seguro para quienes entran en ese apartamento o en los edificios vecinos?" dijo. "Estoy orgulloso de decir que eso salió tan bien como fue posible".

Bovino dijo que no ha visto pruebas de que los equipos de la Patrulla Fronteriza hayan tenido contacto con niños, a pesar de los relatos de los residentes y los videos, incluso en un vecindario donde la gente dijo que los menores que se preparaban para un desfile de Halloween tuvieron contacto con gas lacrimógeno.

Culpar a líderes electos y activistas

La presencia de Bovino es tema de frecuentes conferencias de prensa en el bastión demócrata, mientras Pritzker, considerado como un posible candidato presidencial para 2028, y Trump han intercambiado críticas. El gobernador argumenta que los agentes federales encienden las tensiones y que la creciente militarización es parte de un plan más amplio para influir en las elecciones.

Bovino señala a Pritzker, a los activistas y a los medios de comunicación. Dijo que el gobernador está "extremadamente desinformado" mientras pronunciaba repetidamente mal su nombre durante la entrevista, incluso después de ser corregido, y lanzó indirectas sobre la apariencia del gobernador.

En respuesta, la oficina de Pritzker dijo el martes que el gobierno federal ha desviado valiosos recursos de seguridad pública hacia las "acrobacias publicitarias de Bovino destinadas a aumentar su ego".

El funcionario no quiso decir cuándo terminaría la operación en Chicago ni qué ciudad podría ser el próximo objetivo, instando al elemento sorpresa.

"Vamos a estar en Chicago un buen tiempo", dijo. "Pero nunca se sabe".