Operativo policial en Río de Janeiro deja 121 muertos, incluidos policías

RÍO DE JANEIRO (AP) — La policía de Río de Janeiro realizó el martes un operativo en dos de las favelas de la ciudad que dejó 121 muertos, incluidos cuatro policías, y un número desconocido de heridos.

El defensor público de Brasil informó de 132 muertes en la redada, más que las cifras oficiales. La policía y los soldados lanzaron la redada apoyados por helicópteros, vehículos blindados y tropas terrestres, apuntando a la banda Comando Vermelho (Comando Rojo).

Aquí hay algunas cosas que saber sobre la actividad criminal y las redadas policiales a gran escala como estrategia para combatir a las pandillas:

El origen y ascenso del Comando Vermelho

El Comando Vermelho se originó a finales de la década de 1970 dentro de una prisión de Río de Janeiro, donde se mantenían juntos a delincuentes comunes y presos políticos de la dictadura militar de Brasil. Comenzaron a organizarse para protegerse de la violencia estatal tras las rejas.

Con el tiempo, el grupo se expandió más allá de los muros de la prisión, estableciéndose en las favelas de Río e ingresando al comercio de drogas. A medida que Brasil intensificó su "guerra contra las drogas", el mercado de narcóticos se volvió más rentable, aumentando el poder del grupo, según Claudio Ferraz, un oficial de policía carioca ya retirado, con décadas de experiencia en la lucha contra el crimen organizado.

Con el tiempo, el Comando Vermelho fortaleció su control territorial y expandió sus operaciones criminales.

En los últimos años, el grupo ha crecido internacionalmente, especialmente en Europa. Ahora compite con su principal rival, el Primer Comando de la Capital de Sao Paulo, conocido como PCC, por el control de rutas y territorios internacionales de drogas, según expertos y autoridades.

Las favelas como objetivo

Esta semana, el ambiente era sombrío en las comunidades de Penha y Complexo do Alemão, donde tuvieron lugar las recientes redadas. Las caras de las personas eran mayormente graves, las tiendas cerradas.

Rene Silva, periodista y activista en Complexo do Alemão, dijo que estas operaciones tienen un gran impacto psicológico. "Nunca hemos presenciado algo así en la historia de Brasil".

Y después de las redadas, dijo: "El crimen continúa, todo sigue igual".

William de Oliveira, líder comunitario en la favela de Rocinha, dijo que ha sido un momento difícil para los residentes en las favelas de Río de Janeiro, donde, según él, viven todo tipo de personas, no solo criminales.

"Las personas en conflicto con la ley existen en todas partes. En la favela, algunos están involucrados en el tráfico de drogas o robos. Pero también hay quienes están en la alta sociedad, en cualquier profesión. ¿Con qué frecuencia ves operaciones policiales y arrestos en otros lugares?", preguntó.

Ineficaz, ganancias políticas

En agosto, Brasil lanzó una ofensiva contra el crimen organizado, incautando 1.200 millones de reales (alrededor de 220 millones de dólares) en activos vinculados a un esquema de lavado de dinero que involucraba al sector de combustibles y fondos de inversión. La policía arrestó a cinco sospechosos y ejecutó cientos de órdenes en todo el país, incluso en distritos comerciales adinerados, sin disparar un solo tiro.

"Esta operación reveló la conexión entre el crimen y la riqueza", dijo Daniel Hirata, sociólogo de la Universidad Federal Fluminense que mapea la actividad criminal en Río de Janeiro. "A menudo asociamos el crimen organizado con la pobreza urbana, pero sobrevive a través de vínculos con las élites políticas y económicas".

El Grupo de Estudio sobre Nuevas Ilegalidades de la universidad ha registrado más de 1.800 operaciones policiales en el área metropolitana de Río este año. Solo el 1,3% se consideraron efectivas, basadas en arrestos y recuentos de bajas.

En 2024, la policía mató a 6.243 personas en Brasil, el 14% de todos los homicidios, según el Foro Brasileño de Seguridad Pública.

El gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, calificó la reciente operación como un "éxito", a pesar de la muerte de cuatro oficiales. Pero con cientos de muertos, el oficial de policía retirado Ferraz la describió como "bárbara", viendo la redada como parte de una lucha política por el control de la ciudad.

A medida que Brasil se prepara para las elecciones presidenciales y locales el próximo año, las encuestas muestran que la violencia es la principal preocupación para la mayoría de los habitantes. Para algunos, las redadas de alto perfil pueden servir como una estrategia para ganar votos, dijo Ferraz.

Un campo de batalla político

Castro, un aliado del expresidente Jair Bolsonaro, ha descrito a los grupos criminales locales como "narcoterroristas" en declaraciones oficiales sobre las recientes redadas policiales, haciendo eco de la administración Trump en su campaña contra el contrabando de drogas en América Latina.

Los legisladores conservadores también han estado presionando por cambios en la ley federal para definir a las pandillas de drogas como terroristas. El senador Flávio Bolsonaro, uno de los hijos del expresidente, dijo en la red social X que estaba "celoso" de las operaciones militares de Estados Unidos dirigidas a embarcaciones de contrabando en el Caribe.

A principios de este año, el secretario de seguridad del estado de Río de Janeiro, Victor Santos, dijo que planeaba enviar informes de inteligencia de las fuerzas policiales del estado a las autoridades de Estados Unidos buscando el reconocimiento formal de los grupos criminales de Río como "organizaciones narcoterroristas".

Pero los expertos en seguridad y la administración del presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva rechazan esa terminología.

El ministro de Justicia de Brasil, Ricardo Lewandowski, dijo a los periodistas el miércoles que las pandillas de drogas brasileñas no cumplen con la definición legal de terrorismo bajo la ley nacional porque no se involucran en violencia por medios políticos o ideológicos.

Llamados a investigar la última redada

Las organizaciones de derechos humanos han pedido investigaciones sobre las muertes, describiendo la operación como una de las más violentas en la historia reciente de Brasil.

La operación policial encendió un debate político nacional. El gobernador Castro culpó al gobierno federal por no ofrecer apoyo, mientras que el ministro Lewandowski dijo que no se había hecho ninguna solicitud y presionó por un proyecto de ley para unificar los sistemas de inteligencia policial en todo Brasil.

En respuesta, el gobierno federal envió representantes a Río de Janeiro y anunció una oficina de emergencia para combatir el crimen organizado. El presidente Lula también firmó una nueva ley que fortalece los esfuerzos contra los grupos criminales, y el Senado lanzará una investigación la próxima semana sobre la expansión del crimen organizado.