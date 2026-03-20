Orbán paraliza ayuda a Ucrania

Bruselas, Bélgica.- Los líderes de la Unión Europea se arremetieron contra el primer ministro húngaro Viktor Orbán el jueves, al acusarlo de secuestrar una ayuda crucial para Ucrania y de socavar la toma de decisiones de la UE con la intención de ganar las elecciones.

En una inusual diatriba pública contra un miembro de sus propias filas, los líderes insistieron en que Orbán debe respetar la decisión del bloque de 27 países adoptada en diciembre de financiar a las fuerzas armadas de Ucrania y su economía devastada por la guerra durante los próximos dos años. Orbán había aprobado previamente lo que se consideraba una salvavidas crítica para la Ucrania golpeada por la guerra, pero después lo vetó.

"Está usando a Ucrania como un arma en su campaña electoral, y eso no está bien. Teníamos un acuerdo, y creo que nos traicionó", declaró a los periodistas el primer ministro de Finlandia, Petteri Orpo.

La economía de Ucrania está hecha trizas. Funcionarios de la UE creen que Kiev debe recibir al menos una parte considerable del préstamo de 90.000 millones de euros (103.000 millones de dólares) para comienzos de mayo. Para que eso suceda, el trabajo sobre el acuerdo de la UE debe avanzar en un plazo de dos a tres semanas.

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Orbán —a quien se considera el aliado más cercano en Europa del presidente ruso Vladímir Putin y un nacionalista acérrimo admirado por el presidente estadounidense Donald Trump— va rezagado en las encuestas de opinión de cara a las elecciones del 12 de abril. Parte de su campaña electoral ha consistido en presentar al presidente ucraniano Volodímir Zelenski como amenaza existencial para Hungría.