Órgano electoral de Honduras garantiza fiabilidad del proceso presidencial

Una directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras pidió este jueves a los políticos "demostrar la madurez" y garantizó la fiabilidad del proceso electoral, después de que el candidato presidencia, Salvador Nasralla, del conservador Partido Liberal, denunciara un supuesto "cambio de datos" en los apretados resultados preliminares de los comicios del domingo pasado.

"Era predecible que sería una elección estrecha. Dijimos la noche de la elección que los márgenes serían cerrados. Hacemos un llamado respetuoso a todos los actores políticos a demostrar la madurez y la estatura que este momento exige", escribió en X Cossette López-Osorio, una de los tres consejeros del pleno del ente electoral.

Con el 84,86 % de las actas escrutadas, el candidato Nasry Asfura, del también conservador Partido Nacional y respaldado por Donald Trump, aventajaba con 1.088.047 votos (40,07 %) a Nasralla, que registra 1.077.970 sufragios (39,70 %), según el reporte hasta las 11:30 hora local (17:30 GMT) del CNE.

Ambos candidatos conservadores han estado intercambiándose en el liderato del conteo, que se ha visto interrumpido por problemas técnicos, según el ente electoral.

El mismo organismo ha pedido calma y paciencia a los hondureños, que siguen de cerca los resultados de las elecciones generales del pasado domingo.

López-Osorio detalló en su mensaje en X que "así como los votos se contabilizan en el orden en que llegan desde cada región del país, así debemos esperar el conteo completo de todas las áreas", además de que "cada voto, sin importar el departamento del que provenga, tiene la misma validez e importancia".

"Toda la información divulgada en el sistema es plenamente verificable en físico, y cada partido político cuenta con sus copias firmadas por sus representantes en las JRV (Juntas Receptoras de votos). Solo cuando el 100 % de las actas sea contabilizado podrán emitirse declaraciones responsables y certeras", culminó el mensaje.

Este jueves, el conservador Nasralla denunció un "cambio de datos" en el conteo de voto preliminar durante la madrugada, cuando -según indicó- "se apagó la pantalla" del portal de resultados, por lo que instó a investigar a la ASD, la empresa responsable del portal donde se proyectan esos resultados preliminares.

En su cuenta de X afirmó que "los 1.081.000 votos de Salvador Nasralla se los pusieron a (Nasry) Asfura y los 1.073.000 votos que tenía Asfura se los pusieron a Nasralla" y pidió investigar a la empresa responsable del portal de resultados preliminares.