Cultivo de opio en Myanmar, en récord

Kuala Lumpur, Malasia.- El cultivo de amapola de opio en Myanmar aumentó este año a su nivel más alto en una década y la nación, inmersa en una guerra civil, sigue siendo uno de los principales proveedores mundiales de drogas ilícitas, según un análisis de Naciones Unidas.

El crecimiento consolida la posición de Myanmar como la principal fuente conocida de opio ilícito en el mundo, especialmente tras las fuertes caídas en la producción en Afganistán después de que los talibanes impusieran una prohibición tras su toma de poder en 2021.

La Encuesta de Opio de Myanmar 2025, publicada el miércoles por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, encontró que el área donde se cultiva opio se expandió un 17% de 2024 a 53.100 hectáreas (131.212 acres), la mayor área desde 2015.

La UNODC también describió a Myanmar como el mayor productor de metanfetamina del mundo. La metanfetamina es más fácil de fabricar a escala industrial que el opio, que requiere mucha mano de obra, y se distribuye en forma de tabletas y cristal de metanfetamina.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Un factor clave en el crecimiento de la producción de Myanmar ha sido el aumento de los precios del opio. El opio fresco ahora se vende a unos 329 dólares por kilogramo, más del doble del precio de 145 dólares de 2019.