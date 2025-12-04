La mitad de Cuba, sin servicio de electricidad

La Habana, Cuba.- La mitad occidental de Cuba sufrió el miércoles una caída de su sistema energético y la desconexión del mismo, que duró casi 12 horas y dejó a millones de residentes sin corriente.

El incidente se produjo luego de varios días con cortes, algunos programados y otros sorpresivos, en medio de la inestabilidad de toda la red por déficit de generación.

La estatal Unión Eléctrica (UNE) informó en redes sociales que el colapso se produjo sobre las 5:00 de la madrugada cuando el oeste de la isla se desconectó del resto del sistema nacional. Recién en la tarde se había logrado interconectar todo nuevamente a nivel nacional.

Según el funcionario del Ministerio de Energía y Minas, del cual depende la UNE, Lázaro Guerra, una falla en una línea de transmisión que enlaza las centrales de Santa Cruz del Norte con Guiteras provocó una sobrecarga y la caída del sector occidental del sistema energético.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los cubanos que residen del centro hacia el occidente de la isla, incluida La Habana, comenzaron su día sin energía eléctrica, constató The Associated Press en un recorrido.

Los semáforos estaban apagados y decenas de policías intentaban organizar el tránsito. Muchos niños que llegaron a las escuelas fueron devueltos a sus casas y pequeños negocios, aprendieron generadores para continuar con sus ventas, sobre todo de alimentos.