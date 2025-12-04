logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

LA INVERSIÓN INMOBILIARIA: LA SOLUCIÓN PARA LAS TASAS BAJAS

Fotogalería

LA INVERSIÓN INMOBILIARIA: LA SOLUCIÓN PARA LAS TASAS BAJAS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

La mitad de Cuba, sin servicio de electricidad

Por AP

Diciembre 04, 2025 03:00 a.m.
A
La mitad de Cuba, sin servicio de electricidad

La Habana, Cuba.- La mitad occidental de Cuba sufrió el miércoles una caída de su sistema energético y la desconexión del mismo, que duró casi 12 horas y dejó a millones de residentes sin corriente.

El incidente se produjo luego de varios días con cortes, algunos programados y otros sorpresivos, en medio de la inestabilidad de toda la red por déficit de generación.

La estatal Unión Eléctrica (UNE) informó en redes sociales que el colapso se produjo sobre las 5:00 de la madrugada cuando el oeste de la isla se desconectó del resto del sistema nacional. Recién en la tarde se había logrado interconectar todo nuevamente a nivel nacional.

Según el funcionario del Ministerio de Energía y Minas, del cual depende la UNE, Lázaro Guerra, una falla en una línea de transmisión que enlaza las centrales de Santa Cruz del Norte con Guiteras provocó una sobrecarga y la caída del sector occidental del sistema energético.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Los cubanos que residen del centro hacia el occidente de la isla, incluida La Habana, comenzaron su día sin energía eléctrica, constató The Associated Press en un recorrido.

Los semáforos estaban apagados y decenas de policías intentaban organizar el tránsito. Muchos niños que llegaron a las escuelas fueron devueltos a sus casas y pequeños negocios, aprendieron generadores para continuar con sus ventas, sobre todo de alimentos.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

La mitad de Cuba, sin servicio de electricidad
La mitad de Cuba, sin servicio de electricidad

La mitad de Cuba, sin servicio de electricidad

SLP

AP

Cultivo de opio en Myanmar, en récord
Cultivo de opio en Myanmar, en récord

Cultivo de opio en Myanmar, en récord

SLP

AP

Nueva Orleans es blanco de redadas
Nueva Orleans es blanco de redadas

Nueva Orleans es blanco de redadas

SLP

AP

Crece la ofensiva del gobierno de Trump contra la inmigración

Se agrava la polémica en torno a Hegseth
Se agrava la polémica en torno a Hegseth

Se agrava la polémica en torno a Hegseth

SLP

AP