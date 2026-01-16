Otro colapso de grúa en Tailandia; dos muertos

BANGKOK.- Una grúa de construcción se derrumbó sobre una carretera elevada cerca de Bangkok, matando a dos personas el jueves, un día después de que otra grúa cayera sobre un tren de pasajeros en movimiento en el noreste de Tailandia y matara a 32 personas.

Las tragedias gemelas fueron llevadas al primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, a anunciar tarde el jueves que rescindiría los contratos de los contratistas involucrados.

El trabajo en una extensión de la autopista Rama 2 —una arteria principal que sale de Bangkok— se ha vuelto notorio por los accidentes de construcción, algunos de ellos fatales.

La grúa se derrumbó la mañana del jueves en la provincia de Samut Sakhon, atrapando a dos vehículos en los escombros.

El ministro de Transporte, Phiphat Ratchakitprakarn, informó que dos personas habían muerto. Finaliza la búsqueda de desaparecidos en accidente ferroviario

La búsqueda de sobrevivientes del descarrilamiento del tren del miércoles terminó. Tres pasajeros listados como desaparecidos al parecer se bajaron del tren antes, anunciaron las autoridades. Se pensaba que había 171 personas a bordo de los tres vagones del tren. Casi 70 resultaron heridas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Sur informó que un hombre surcoreano de unos 30 años estaba entre los muertos. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Tailandia anunció el jueves que un ciudadano alemán también murió en el accidente.

La línea del proyecto ferroviario de alta velocidad en la que ocurrió el accidente está asociada con el plan para conectar China con el sudeste asiático bajo la Iniciativa de la Franja y la Ruta de Beijing.

En agosto de 2024, un túnel ferroviario en la ruta planificada, también en Nakhon Ratchasima, colapsó, matando a tres trabajadores. Anan Phonimdaeng, gobernador interino de los Ferrocarriles del Estado de Tailandia, declaró que el contratista del proyecto es Italian-Thai Development, con una empresa china responsable del diseño y la supervisión de la construcción.