Otro mexicano fallece en manos del ICE; ya son 14 muertos

Un migrante mexicano murió esta semana bajo custodia del Servicio de Control de inmigración y Aduanas (ICE) en un centro de procesamiento de Adelanto, California, informó ayer por la noche la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Se trataría del connacional número 14 que muere a manos de la corporación migratoria.

"Se informa que el Consulado de México en San Bernardino fue notificado por autoridades migratorias del centro de procesamiento de Adelanto, California, que durante la noche del 25 de marzo ocurrió el lamentable fallecimiento de una persona mexicana mientras se encontraba bajo custodia de autoridades migratorias", indicó la Cancillería mexicana.

De acuerdo con la información preliminar del centro, el connacional fue trasladado a un hospital en Victorville, California, donde falleció; hasta el momento, la causa de muerte no ha sido determinada oficialmente.

Además de este caso, el Gobierno mexicano expuso esta semana que otros personas mexicanas han fallecido bajo circunstancias similares. Cuatro se encontraban en California; tres en Georgia; dos en Arizona, y una en Texas, Florida, Missouri e Illinois, respectivamente.

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De ellos, al menos seis fallecieron por complicaciones médicas, dos durante operativos y cuatro por presunto suicidio.

El Consulado de México en San Bernardino explicó que activó el protocolo consular designado, estableciendo contacto con la familia del connacional para brindar la asistencia y acompañamiento consular correspondiente.

"Dicha Representación mantiene comunicación con las autoridades pertinentes para conocer la causa de muerte, expediente médico completo y circunstancias previas con el objetivo de esclarecer plenamente los hechos", añadió.

La Secretaría de Relaciones Exteriores reiteró el llamado a las autoridades responsables para que estos lamentables casos no continúen y demandó una revisión inmediata del centro de Adelanto, "por las graves omisiones y evidentes deficiencias en la prestación de atención médica a las personas bajo su custodia".

El Gobierno de México subrayó que agotará todas las instancias legales y diplomáticas para visibilizar la problemática presente y la atención de este caso, y reiteró su compromiso de velar por la protección y la dignidad de las personas mexicanas en el exterior.