Países de Asia reducen su consumo energético

Nueva Delhi, India.- Los países de Asia toman medidas de emergencia para conservar energía y proteger a los consumidores mientras la guerra contra Irán y los ataques a yacimientos de gas y refinerías petroleras interrumpen los suministros críticos, sacuden los mercados y elevan los precios.

La crisis golpea con más fuerza a Asia debido a su fuerte dependencia de la energía importada, gran parte de la cual se transporta a través del estrecho de Ormuz, un punto clave que ahora está bajo presión. Solo unos 90 buques —en su mayoría con bandera india, pakistaní y china— han logrado atravesar el estrecho desde el 28 de febrero, fecha que marcó el inicio de los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán, y de los ataques de Irán contra Israel y vecinos árabes del Golfo.

Japón es uno de los países más expuestos a las interrupciones en el estrecho, ya que depende de esa ruta para adquirir aproximadamente el 93% de sus importaciones de petróleo. Para amortiguar el impacto, Japón liberó reservas de petróleo del sector privado equivalentes a 15 días, seguidas de suministros de un mes provenientes de las reservas nacionales.

Corea del Sur importa de Oriente Medio cerca del 70% de su petróleo y el 20% de su gas natural licuado. El aumento en los precios del petróleo ha generado filas en las gasolineras con los menores precios, mientras repartidores, camioneros y agricultores de invernadero lidian con los gastos. Sin embargo, las interrupciones siguen siendo limitadas, y las autoridades señalan que las reservas podrían durar unos siete meses.

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India incrementó la producción nacional de gas para cocinar y priorizó la distribución a los hogares. Grupos industriales señalan que la medida ha reducido el suministro para usuarios como hoteles y restaurantes.

Casi la mitad de las importaciones de crudo y de gas natural licuado de la India pasan por el estrecho. El gas licuado de petróleo sigue siendo el combustible principal para cocinar en millones de hogares, lo que hace que la estabilidad del suministro sea crucial para la vida diaria y para la actividad económica en forma general.