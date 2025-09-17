logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ROCÍO PREPARA SU BODA CON JOHAN WERGE

Fotogalería

ROCÍO PREPARA SU BODA CON JOHAN WERGE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Pakistán y Arabia Saudí firman pacto de defensa mutua

El pacto compromete a ambas naciones ante agresiones externas

Por AP

Septiembre 17, 2025 05:24 p.m.
A
Pakistán y Arabia Saudí firman pacto de defensa mutua

ISLAMABAD (AP) — Pakistán y Arabia Saudí firmaron el miércoles un pacto de defensa con el que se comprometen a que un ataque contra cualquiera de las naciones será considerado un ataque contra ambas.

El pacto se produce tras el aumento de tensiones en la región después del ataque israelí del 9 de septiembre en Qatar, el cual dejó seis muertos.

El Acuerdo Estratégico de Defensa Mutua fue firmado durante la visita del primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, al reino, según un comunicado conjunto emitido después de sus conversaciones con el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman.

El acuerdo establece que "cualquier agresión contra cualquiera de los países será considerada una agresión contra ambos", según un comunicado emitido por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán en Islamabad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Sharif viajó a Arabia Saudí por invitación del príncipe heredero, según el comunicado.

Los países expresaron su compromiso con la seguridad de ambas naciones y con la "paz en la región y el mundo".

El acuerdo "tiene como objetivo desarrollar aspectos de cooperación en defensa entre los dos países y fortalecer la disuasión conjunta contra cualquier agresión", señala el comunicado.

Pakistán mantiene estrechos lazos con Arabia Saudí, un proveedor clave de petróleo para Islamabad.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Pakistán y Arabia Saudí firman pacto de defensa mutua
Pakistán y Arabia Saudí firman pacto de defensa mutua

Pakistán y Arabia Saudí firman pacto de defensa mutua

SLP

AP

El pacto compromete a ambas naciones ante agresiones externas

Buque Escuela Cuauhtémoc reanuda operaciones tras accidente en Nueva York
Buque Escuela Cuauhtémoc reanuda operaciones tras accidente en Nueva York

Buque Escuela Cuauhtémoc reanuda operaciones tras accidente en Nueva York

SLP

El Universal

Recuerdo y reconocimiento a los cadetes fallecidos en el Buque Escuela Cuauhtémoc.

Marchan en Argentina contra veto de Milei a fondos para educación y salud
Marchan en Argentina contra veto de Milei a fondos para educación y salud

Marchan en Argentina contra veto de Milei a fondos para educación y salud

SLP

EFE

Manifestaciones en Londres contra Trump Durante su visita al Reino Unido
Manifestaciones en Londres contra Trump Durante su visita al Reino Unido

Manifestaciones en Londres contra Trump Durante su visita al Reino Unido

SLP

AP

Trump y Melania disfrutan de un paseo en carruaje en el Castillo de Windsor entre protestas.