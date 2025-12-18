logo pulso
Panamá anuncia histórico vuelo directo de migrantes venezolanos a Caracas

Panamá y Venezuela realizan vuelo directo de retorno voluntario de inmigrantes, sin restablecer relaciones diplomáticas.

Por AP

Diciembre 18, 2025 07:14 p.m.
A
Panamá anuncia histórico vuelo directo de migrantes venezolanos a Caracas

CIUDAD DE PANAMÁ (AP) — Panamá anunció que realizará el primer vuelo directo de retorno voluntario de migrantes venezolanos hacia Caracas el lunes, como parte del programa de repatriaciones que adelanta el gobierno, informó el presidente José Raúl Mulino.

"Es el primer vuelo a Caracas, 70 inmigrantes venezolanos retornan de manera voluntaria a su país Venezuela, como dije directo a Caracas, ya no tenemos que triangular a Colombia y todo el engorro que esto significaba", dijo el mandatario panameño el jueves en su conferencia de prensa semanal.

Mulino indicó que este será el vuelo número 60 del programa de retorno voluntario. Panamá realiza con frecuencia estos vuelos de repatriación pero la tensa relación entre Venezuela y Panamá había impedido que se pudieran efectuar directamente. Algunos de estos vuelos son parte de un programa que el país centroamericano acordó con Estados Unidos, que incluye el financiamiento de los mismos aunque no se especificó si este es el caso.

En mayo cuando se anunció la reanudación de los vuelos entre ambos países Mulino señaló que solicitó al gobierno venezolano que acepte los vuelos de repatriación de sus ciudadanos que regresan desde el norte hacia el sur del continente. Aclaró que no se discutió el posible restablecimiento de las relaciones diplomáticas.

Mulino señaló que el país cerrará el año con los niveles más bajos de flujo migratorio controlado en los últimos 13 años. Agregó que la mayor caída se ha registrado en los últimos dos años, como resultado del trabajo de las fuerzas de seguridad, el control de fronteras y la cooperación en materia migratoria.

Actualmente, Panamá y Venezuela cuentan con consulados pero no mantienen relaciones diplomáticas.

