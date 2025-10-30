logo pulso
Papa León XIV recibe franela de Ohtani en plena Serie Mundial

El Papa León XIV sorprende al recibir una franela de Ohtani en medio de la Serie Mundial entre Azulejos de Toronto y Dodgers.

Por El Universal

Octubre 30, 2025 01:06 p.m.
A
Papa León XIV recibe franela de Ohtani en plena Serie Mundial

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Los Azulejos de Toronto lograron una contundente victoria de 6-1 ante los Dodgers en Los Ángeles y están a solo un triunfo de conquistar su primera Serie Mundial desde 1993.

La novena canadiense, apoyada en una actuación récord de su lanzador novato Trey Yesavage, lidera el Clásico de Otoño de las Grandes Ligas 3-2 y tendrá la primera oportunidad de ganar el título el viernes frente a su público.

Shohei Ohtani y el resto de figuras de los Dodgers se estrellaron el miércoles contra Yesavage, que llegó a 12 ponches. El ataque canadiense lo lideró Vladimir Guerrero Jr. con uno de los dos jonrones visitantes en la primera entrada.

Los Azulejos tienen completamente acorralados a los Dodgers, que están obligados a ganar dos partidos consecutivos en Toronto el viernes y sábado para ser los primeros bicampeones en un cuarto de siglo.

¿Sólo la ayuda divina podrá cambiar la suerte de los Dodgers?

Curiosamente, a través de las redes sociales comenzaron a circulas unas imágenes del Papa León XIV, quien hace unos días recibió una franela de la novena de Los Ángeles, particularmente con el número de la estrella japonesa, Shohei Ohtani.

De inmediato, en las red iniciaron las reacciones por parte de los usuarios, quienes bromearon con la posibilidad de que los Dodgers estarían pidiendo ayuda divina para salir avante ante el reto que tienen enfrente ante el conjunto de Toronto.

Desde su llegada al Vaticano, el Papa ha llamado la atención por su interés en el deporte, especialmente el beisbol, siendo fanático de los White Sox. Y aunque su equipo no está en la Serie Mundial, León XIV recibió una camisola de los Dodgers, pero no por parte del equipo de la MLB, sino como un obsequio del arzobispo de Los Ángeles.

