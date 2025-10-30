logo pulso
Condenan embargo a Cuba, por 33° año

Por AP

Octubre 30, 2025 03:00 a.m.
Naciones Unidas.- La Asamblea General de la ONU votó abrumadoramente el miércoles para condenar el embargo económico de Estados Unidos a Cuba por 33º año. Sin embargo, la votación, mientras el huracán Melissa azotaba la nación isleña, redujo un poco el aislamiento de Washington sobre un tema de larga data en el Caribe, en un momento en que hay nuevas fricciones en torno a su despliegue militar allí.

Se emitieron 165 votos a favor y 7 en contra, con 12 abstenciones. El año pasado el resultado fue de 187-2, con votos de “no” de Estados Unidos e Israel y una abstención. Este año, Argentina, Ucrania y Hungría estuvieron entre los países que también se opusieron a la medida. Aunque no son legalmente vinculantes, las resoluciones de la Asamblea General reflejan la opinión mundial.

En una entrevista con The Associated Press el lunes, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, denunció que Washington montó una campaña de presión para influir en la votación.

Antes de la votación, el embajador de EU ante la ONU, Mike Waltz, alegó que el ejercicio anual es un “teatro político” por parte de Cuba para “presentarse como víctima de agresión mientras se describe claramente como ‘el enemigo de Estados Unidos’”.

