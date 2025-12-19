Papa nombra nuevo arzobispo de NY

Nueva York.- El próximo arzobispo de Nueva York, Ron Hicks, nombrado por el Papa León XIV, que asumirá su cargo el 6 de febrero, agradeció este jueves a los neoyorquinos por la cálida bienvenida y les pidió que oraran por él, durante una misa en la catedral San Patricio, oficiada por el saliente arzobispo, Timothy Dolan.

"Pido que a medida que avanzamos en estas próximas semanas y comenzamos a prepararnos para el 6 de febrero oren por mí. Cuento con sus oraciones, y sepan que desde el momento en que recibí esta llamada y dije que sí he estado orando por ustedes y nunca dejaré de hacerlo", indicó Hicks.

El papa León XIV ha aceptado la renuncia del arzobispo de Nueva York, el cardenal Timothy Michael Dolan, presentada al haber cumplido la edad de jubilación (75 años) en febrero pasado y ha nombrado como sustituto a Ronald A. Hicks, procedente de Chicago como el pontífice y con un pasado como misionero en América Latina, informó este jueves el Vaticano.

El papa estadounidense sustituye así al poderoso Dolan, un cardenal muy cercano a Donald Trump y con posiciones conservadoras, quien no obstante se expresó contra las políticas migratorias del presidente de Estados Unidos, al igual que todos los obispos de ese país.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí